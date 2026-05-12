Shery Olivo se convierte en la primera mujer dominicana en ser candidata republicana en NY

La líder comunitaria dominicana Shery Olivo busca hacer historia política en El Bronx luego de convertirse en la primera mujer domínicoamericana en postularse como candidata republicana a la Asamblea Estatal de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La líder comunitaria dominicana Shery Olivo busca hacer historia política en El Bronx luego de convertirse en la primera mujer domínicoamericana en postularse como candidata republicana a la Asamblea Estatal de Nueva York.

Seguidores de la candidata consideran que su aspiración representa un paso importante para la representación política de la comunidad latina y dominicana en la ciudad.

De origen dominicano, Olivo es empresaria, autora y activista comunitaria. Residente de El Bronx, madre y esposa, ha trabajado en programas sociales, iniciativas educativas y proyectos dirigidos al apoyo de mujeres y familias latinas.

Según explicó, su decisión de aspirar a un cargo público surgió del deseo de representar a personas que sienten que no han sido escuchadas dentro del panorama político tradicional.

"Estoy luchando por familias fuertes, calles más seguras, educación de calidad y oportunidades para cada residente de El Bronx. Juntos, podemos construir un mejor futuro", manifestó la candidata.

Disputa legal y acceso a la boleta electoral en el Distrito 86

Olivo competirá en las líneas Republicana y Conservadora y ha centrado su propuesta en temas como seguridad pública, fortalecimiento familiar, educación y desarrollo económico.

Su inclusión oficial en la boleta electoral es vista por sectores de la diáspora como una muestra del creciente avance de dominicanos en espacios de liderazgo político en Estados Unidos.

La candidata declaró recientemente victoria tras una disputa legal y política relacionada con su acceso a la boleta electoral para el Distrito 86 de la Asamblea Estatal.

En un comunicado emitido por su campaña, Olivo afirmó que el resultado representó más que un triunfo personal y lo calificó como una victoria para quienes creen en la transparencia y en una representación más amplia dentro del sistema político.

"Hoy prevaleció la justicia. Le damos gracias a Dios por darnos la fuerza para superar intereses arraigados que buscaban silenciar la voz de nuestra comunidad", manifestó.

La campaña sostuvo además que el proceso fortaleció el respaldo hacia su candidatura entre votantes republicanos de base e independientes, y pidió al Partido Republicano de El Bronx ampliar su alcance y abrir más espacios de participación dentro de la comunidad.