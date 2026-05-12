Un pequeño pueblo de Pensilvania queda aislado y sin vuelos tras el cierre de Spirit Airlines

Pequeño aeropuerto de Pensilvania queda aislado tras cierre de Spirit Airlines ( FUENTE EXTERNA )

El cierre definitivo de Spirit Airlines ha dejado completamente sin vuelos comerciales a un pequeño aeropuerto de Pensilvania, generando preocupación por el impacto económico en la comunidad.

Se trata del Arnold Palmer Regional Airport, ubicado en la ciudad de Latrobe, a unos 45 kilómetros al sureste de Pittsburgh, cuya única aerolínea comercial era Spirit Airlines.

La aerolínea de bajo costo cesó operaciones el pasado 2 de mayo tras 34 años de servicio, dejando a miles de pasajeros buscando alternativas de viaje y provocando que el aeropuerto quedara con un calendario de vuelos completamente vacío.

Impacto económico y social en Latrobe tras cierre de Spirit Airlines

Aunque el aeropuerto aún recibe vuelos privados y compañías chárter como Silver Air y Surf Air, estos servicios tienen costos mucho más elevados que los boletos ofrecidos por Spirit.

"No hay manera de suavizar esto. Aunque no fue totalmente inesperado, es un duro golpe para nuestro aeropuerto y para la economía local", expresó Ted Kopas.

En su mejor momento, Spirit operaba hasta 15 vuelos semanales desde Latrobe hacia destinos como Fort Lauderdale y Orlando.

Autoridades locales advirtieron que la pérdida de todos los vuelos comerciales podría afectar negocios vinculados al aeropuerto, incluyendo compañías de alquiler de vehículos y el restaurante italiano DeNunzio´s, además de provocar despidos de empleados.

"Probablemente tendremos una reducción de personal. Nos duele porque aquí somos una gran familia", afirmó Moe Haas.

Pese a la situación, el restaurante del aeropuerto aseguró que mantendrá sus operaciones normales.

Perspectivas y acciones ante la ausencia de vuelos comerciales

"Llevamos décadas aquí y no pensamos cambiar eso", declaró Anthony DeNunzio II.

Las autoridades aeroportuarias esperan ahora atraer a una nueva aerolínea comercial, especialmente porque el aeropuerto se encuentra en medio de una expansión de terminal valorada en 22 millones de dólares, cuya apertura está prevista para julio.

Mientras tanto, otros grandes aeropuertos del país también han sentido el impacto del cierre de Spirit, especialmente Fort Lauderdale-Hollywood International Airport y Orlando International Airport, que concentraban gran parte de las operaciones de la aerolínea.