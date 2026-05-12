Así es Ajo y Orégano, el restaurante dominicano que figura entre los 100 mejores de Nueva York

La gastronomía dominicana volvió a destacarse en Nueva York luego de que el restaurante Ajo y Orégano fuera incluido en la lista de los 100 mejores restaurantes del estado en 2026, publicada por The New York Times.

El establecimiento, ubicado en El Bronx, alcanzó el puesto número 42 del prestigioso listado, convirtiéndose en uno de los restaurantes dominicanos más reconocidos actualmente en la ciudad.

La selección fue elaborada tomando en cuenta factores como creatividad, ambiente, servicio, técnica culinaria, pasión y sabor, pero también "la esencia neoyorquina" que representa cada restaurante, según explicó la crítica Ligaya Mishan.

Un ambiente vibrante y auténtico

Sobre Ajo y Orégano, el periódico destacó que se trata de uno de los restaurantes "más animados" de Nueva York, resaltando sus paredes color verde palma, contraventanas rosadas y la forma particular en que sirven sus platos en ollas metálicas con tapas pintadas, evocando el estilo tradicional dominicano.

Detrás del restaurante están los dominicanos Joel Casado y Freddy Perez, quienes han apostado por llevar el sabor y la cultura del país a la diáspora dominicana en Nueva York.

El concepto del restaurante nació con la intención de recrear la experiencia del "campo dominicano" en medio de la vida acelerada de la gran ciudad. Desde la decoración hasta el menú, el espacio busca transportar a los clientes a sus raíces y tradiciones.

"Para muchos de nuestros clientes, ofrecemos un escape del ritmo agitado de Nueva York hacia las raíces de la República Dominicana", señala la historia del restaurante.

Un menú lleno de tradición

El menú se caracteriza por combinar recetas tradicionales con nombres y expresiones muy dominicanas. Entre sus platos más populares figura "El popi de Villa Mella", preparado con tostones, guacamole, chicharrón y pico de gallo. También ofrecen "pica pollo", "espaguetis dominicanos" y otras recetas típicas que forman parte de la comida cotidiana criolla.

Además, cuentan con una sección especial llamada "Platos La Doña", donde cada día presentan opciones distintas inspiradas en recetas caseras dominicanas, entre ellas "Rabito encendío de tía Yaque", "Chivo liniero de mamá Boleo" y "Sancocho Reynoso".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/12/whatsapp-image-2026-05-12-at-113320-am-33237218.jpeg Menú de ajo y orégano. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/12/whatsapp-image-2026-05-12-at-113320-am-2-68825b59.jpeg Menú de ajo y orégano. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Actualmente, Ajo y Orégano cuenta con dos sucursales en El Bronx:

1556A White Plains Rd Bronx , NY 10462

, NY 10462 621 Crescent Avenue, Bronx, NY 10458

La inclusión del restaurante en la lista del New York Times representa un importante reconocimiento para la cocina dominicana en Estados Unidos y confirma el crecimiento de la presencia gastronómica criolla dentro de la escena culinaria neoyorquina.