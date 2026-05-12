Pistolero desata terror en Massachusetts: dispara 60 veces con rifle de asalto y deja dos heridos

El sospechoso fue identificado como Tyler Brown, de 46 años, quien, según la Policía, caminaba por la vía mientras abría fuego de manera indiscriminada en un hecho ocurrido alrededor de las 12:30 del mediodía del lunes. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre armado con un rifle de asalto sembró el pánico a plena luz del día en la ciudad de Cambridge, en el estado de Massachusetts, tras disparar entre 50 y 60 veces contra vehículos que transitaban por la concurrida Memorial Drive, dejando al menos dos personas gravemente heridas, informaron las autoridades.

El sospechoso fue identificado como Tyler Brown, de 46 años, quien, según la Policía, caminaba por la vía mientras abría fuego de manera indiscriminada en un hecho ocurrido alrededor de las 12:30 del mediodía del lunes.

La fiscal del condado de Middlesex, Marian Ryan, explicó que las balas impactaron a dos hombres que se encontraban dentro de vehículos. Ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital y permanecen en estado crítico.

Respuesta policial al tiroteo

El incidente, captado en video por testigos, provocó momentos de caos entre conductores y peatones en la zona, mientras decenas de agentes fuertemente armados acudían al lugar para controlar la situación.

Las autoridades indicaron que Brown fue finalmente neutralizado luego de intercambiar disparos con un agente de la Policía Estatal de Massachusetts y un civil con licencia para portar armas. El sospechoso recibió heridas en las extremidades y también fue ingresado en estado delicado a un centro médico.

De acuerdo con los investigadores, el hombre estaba bajo supervisión del sistema de libertad condicional de Massachusetts y contaba con un amplio historial criminal relacionado con delitos violentos y armas de fuego.

Antecedentes del sospechoso

Las autoridades revelaron que, antes del ataque, el agente de libertad condicional de Brown alertó a la Policía luego de que el sospechoso realizara supuestos comentarios suicidas y apareciera durante una videollamada sosteniendo lo que parecía ser un rifle de asalto, además de amenazar con utilizarlo.

Poco después, Brown se dirigió hacia Memorial Drive, donde presuntamente abrió fuego contra vehículos en movimiento.

Los antecedentes del sospechoso han vuelto a quedar bajo escrutinio. Registros judiciales citados por medios locales señalan que Brown ya había sido condenado por un caso ocurrido en 2020, cuando supuestamente disparó contra agentes de la Policía de Boston durante un enfrentamiento.

Posteriormente se declaró culpable de ocho cargos relacionados con ese incidente y en 2021 recibió una condena de entre cinco y seis años de prisión, seguida de libertad condicional y tratamiento de salud mental ordenado por el tribunal.

La entonces fiscal del condado de Suffolk, Rachael Rollins, criticó en su momento la sentencia por considerarla insuficiente ante la gravedad de los hechos.

Debate sobre la seguridad y el control de armas

El más reciente tiroteo ha reabierto el debate en Massachusetts sobre la reincidencia criminal, la supervisión de personas bajo libertad condicional, los sistemas de salud mental y el acceso a armas de fuego.

Las autoridades continúan investigando cómo Brown obtuvo el arma utilizada y no descartan que enfrente cargos federales además de los estatales.