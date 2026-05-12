Médicos y profesionales de la salud respaldan reelección de Adriano Espaillat en Nueva York

Reelección del congresista Adriano Espaillat, destaca su trabajo en defensa de las familias trabajadoras, envejecientes y programas federales de salud como Medicaid y Medicare. ( FUENTE EXTERNA )

Médicos, defensores comunitarios y profesionales de la salud del Distrito Congresual 13 de Nueva York anunciaron su respaldo a la reelección del congresista Adriano Espaillat, destacando su trabajo en defensa de las familias trabajadoras, envejecientes y programas federales de salud como Medicaid y Medicare.

De acuerdo a un documento de prensa, los líderes del sector salud advirtieron sobre el impacto que podrían tener los recortes propuestos a programas federales de asistencia médica y alimentaria, señalando que miles de familias del distrito dependen de estos servicios.

El doctor Bienvenido Fajardo afirmó que Espaillat ha sido uno de los funcionarios que más recursos ha llevado a las comunidades del distrito.

"Después de diez años en el Congreso, tiene la experiencia, la fuerza y el liderazgo para seguir trayendo ayuda y recursos a nuestra comunidad", expresó Fajardo.

Por su parte, Espaillat agradeció el respaldo del sector médico y alertó sobre las consecuencias que tendrían los recortes al Medicaid, Medicare y al programa de asistencia nutricional SNAP.

"En nuestro distrito hay 488,000 personas en Medicaid y más de 300,000 familias que dependen de SNAP. Los recortes serán devastadores para las familias y también para las prácticas médicas que sirven a nuestras comunidades", manifestó el congresista.

El legislador sostuvo además que muchos médicos que atienden pacientes beneficiarios de Medicaid podrían verse afectados por la reducción de reembolsos federales, lo que impactaría el acceso a servicios de salud en vecindarios de clase trabajadora.

Apoyo del sector salud

Durante la actividad también participó el doctor Ramón Tallaj, quien recordó el papel desempeñado por Espaillat durante la pandemia del COVID-19.

"Cuando nuestra comunidad atravesaba los momentos más difíciles de la pandemia, Adriano Espaillat estuvo presente ayudando y apoyando a nuestra gente", expresó Tallaj.

Asimismo, el excomisionado del Departamento de Transporte de Nueva York, Ydanis Rodríguez, llamó a la comunidad dominicana y latina a participar en las próximas elecciones primarias.

"Tenemos el poder del voto y debemos demostrar la fuerza de nuestra comunidad respaldando a líderes que han luchado por educación, salud y oportunidades", afirmó Rodríguez.

La doctora Yomary Peña también destacó el liderazgo comunitario mostrado por Espaillat durante la pandemia y pidió mantener la unidad de la comunidad latina y dominicana.

Los profesionales de la salud coincidieron en que Espaillat ha sido un defensor constante de los programas federales que benefician a familias trabajadoras y personas vulnerables del Distrito 13, además de impulsar jornadas de vacunación y distribución de alimentos durante la emergencia sanitaria del COVID-19.