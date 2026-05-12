Autoridades de salud de EE. UU. informan pasajeros de crucero permanecen sin síntomas. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos informó este martes que los 16 estadounidenses trasladados a centros médicos especializados tras viajar en el crucero Hondius permanecen sin síntomas.

La actualización fue publicada por la agencia a través de su cuenta oficial en X, donde detalló que los pasajeros llegaron el día anterior al Centro Regional de Tratamiento para Patógenos Especiales Emergentes de la Universidad Médica de Nebraska, en Omaha.

Detalles sobre el hantavirus y su monitoreo en pasajeros

Asimismo, las autoridades señalaron que el pasajero estadounidense que había sido trasladado con síntomas leves al centro especializado de la Universidad Emory, en Atlanta, dio negativo a la variante Andes del hantavirus.

All 16 Americans who arrived yesterday at the @unmc Regional Emerging Special Pathogen Treatment Center (RESPTC) in Omaha after traveling on the MV Hondius cruise ship currently remain asymptomatic. Last night, the mildly symptomatic U.S. passenger taken to the @EmoryUniversity... — HHS (@HHSGov) May 12, 2026

El hantavirus es una enfermedad poco común transmitida principalmente por roedores infectados y algunas variantes pueden provocar complicaciones respiratorias severas.

Hasta el momento, el Departamento de Salud estadounidense no ha reportado nuevos casos ni síntomas entre los pasajeros monitoreados tras el viaje en el crucero Hondius.