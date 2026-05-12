Tribunal de apelaciones permite a Trump retrasar pago de US$83 millones a E. Jean Carroll

Composición de fotos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la escritora que lo demanda E. Jean Carroll. ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal federal de apelaciones permitió temporalmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retrasar el pago de una indemnización de 83 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, mientras la Corte Suprema evalúa si aceptará revisar el caso por difamación, de acuerdo con la Agencia AP.

La decisión fue emitida por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, que accedió a la solicitud de la defensa de Trump para suspender temporalmente el pago. Sin embargo, el tribunal ordenó al mandatario depositar una fianza de 7.4 millones de dólares para cubrir posibles intereses adicionales durante el proceso.

Solicitud de suspensión de la ejecución de la sentencia

La medida llega después de que, a finales del mes pasado, el mismo tribunal rechazara una petición de Trump para que el caso fuera revisado por todos los jueces activos del Segundo Circuito, manteniéndose así la decisión previa que ratificó el veredicto de enero de 2024.

Posteriormente, el abogado del mandatario, Justin D. Smith, solicitó suspender la ejecución de la sentencia hasta que la Corte Suprema tuviera la oportunidad de considerar una apelación.

Según la agencia, la defensa de Trump sostiene que existe una "buena posibilidad" de que el máximo tribunal falle a favor del presidente, quien ha calificado las acusaciones de Carroll como una "estafa inventada".

Acusaciones de abuso y difamación

Carroll acusó a Trump de haber abusado sexualmente de ella en un probador de unos grandes almacenes de lujo en Manhattan en la primavera de 1996.

En mayo de 2023, un jurado le otorgó cinco millones de dólares tras concluir que Trump abusó sexualmente de ella y posteriormente la difamó cuando ella hizo pública su historia en unas memorias publicadas en 2019.

Más adelante, otro jurado otorgó a Carroll una indemnización adicional de 83 millones de dólares por las reiteradas declaraciones de Trump en su contra.

Al ratificar el veredicto el pasado septiembre, un panel del Segundo Circuito sostuvo que Trump mantuvo ataques constantes contra Carroll durante al menos cinco años y que estos se volvieron "más extremos y frecuentes" a medida que avanzaba el proceso judicial.

"También continuó con esos mismos ataques durante el juicio", escribió el tribunal. "En una de esas declaraciones, emitida dos días después del inicio del juicio, Trump proclamó que seguiría difamando a Carroll ´mil veces´".

Trump continúa impugnando la indemnización alegando, entre otros argumentos, que gozaba de "inmunidad absoluta" por las declaraciones realizadas mientras ocupaba la presidencia de Estados Unidos.