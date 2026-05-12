Trump pide a Mamdani "valorar" a multimillonarios tras amenaza de Ken Griffin de mudarse a Miami. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a "valorar" a empresarios multimillonarios como Ken Griffin, luego de que el magnate advirtiera que podría trasladar empleos y proyectos a Miami.

Durante una entrevista radial con el presentador Sid Rosenberg, Trump aseguró que perder inversionistas de ese nivel representa un daño difícil de recuperar para la ciudad.

"Cuando pierdes personas así, eso no es recuperable", afirmó Trump. "Tienes que hacer lo contrario: debes apreciarlos, reunirte con ellos y convencerlos de quedarse".

La controversia entre Griffin y Mamdani

Las declaraciones surgen después de que Griffin, fundador del fondo de cobertura Citadel, criticara duramente a Mamdani por sus ataques contra millonarios y propietarios de viviendas de lujo en Nueva York.

El empresario aseguró que su compañía aumentará significativamente sus operaciones en Miami como "consecuencia directa" de las políticas y mensajes promovidos por el alcalde.

La controversia comenzó luego de que Mamdani grabara un video frente al penthouse de Griffin, valorado en 238 millones de dólares, para promover un nuevo impuesto dirigido a propiedades de lujo utilizadas como segundas residencias.

Griffin calificó el video como "extraño", "perturbador" y "aterrador", asegurando que el discurso político del alcalde podría fomentar extremismo y afectar el clima de negocios en la ciudad.

Reacciones de otros empresarios

El magnate también advirtió que las tensiones podrían impactar un proyecto inmobiliario de 4,500 millones de dólares en Park Avenue desarrollado por Citadel junto a Vornado Realty Trust y Rudin Management.

El presidente de Vornado, Steve Roth, criticó igualmente el video de Mamdani y lo calificó de "innecesario, irresponsable y peligroso".

Mientras tanto, otras empresas financieras, incluyendo Apollo Global Management, también evalúan expandirse en Florida o Texas debido a preocupaciones sobre posibles aumentos de impuestos y políticas dirigidas a grandes fortunas en Nueva York.