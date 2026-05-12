Una colilla de cigarrillo provocó el incendio que dejó tres dominicanos muertos en Inwood, NY

Víctor Arias, acusado de provocar el incendio en un edificio de Inwood, Alto Manhattan. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre fue arrestado y acusado por el incendio que dejó tres dominicanos fallecidos en un edificio de apartamentos en Inwood, Alto Manhattan, la madrugada del pasado 5 de mayo, luego de que las autoridades determinaran que el fuego habría sido provocado por una colilla de cigarrillo encendida.

El detenido fue identificado como Víctor Arias, de 29 años, quien enfrenta cargos de homicidio y negligencia criminal por supuestamente lanzar una colilla de cigarrillo sobre unas cajas de cartón en el vestíbulo del edificio ubicado en la calle Dyckman, cerca de Broadway.

Según publicó el Daily News, cámaras de vigilancia captaron a Arias arrojando el cigarrillo sobre la pila de cajas alrededor de las 12:27 de la madrugada y luego subiendo por las escaleras del inmueble.

Fuego comenzó a los 10 minutos

Las autoridades indicaron que cinco minutos después comenzó a salir humo de las cajas y, aproximadamente diez minutos más tarde, el vestíbulo ya estaba completamente envuelto en llamas.

El Departamento de Bomberos de Nueva York explicó que el incendio se propagó rápidamente por el pasillo de la primera planta y luego avanzó por la única escalera del edificio, dificultando la evacuación de los residentes.

La fiscalía informó que Arias residía en el inmueble junto a su madre y sus hermanas. De acuerdo con una fuente policial citada por el Daily News, el acusado habría huido del edificio al percatarse del incendio sin alertar a los demás residentes. No dijo nada sobre sus parientes.

Libertad supervisada

Víctor Arias fue puesto en libertad supervisada este martes, luego de que el fiscal adjunto Alexander Bourdakos solicitara a la jueza Shirin Zarabi no imponerle fianza.

El fiscal sostuvo que Arias "actuó con negligencia criminal, pero que las pruebas en este momento no sugieren que tuviera la intención de provocar el resultado".

"Esto no debe interpretarse de ninguna manera como una minimización de las catastróficas consecuencias derivadas de las acciones del acusado", dijo Bourdakos, al señalar que además de las tres muertes, siete personas permanecen hospitalizadas y decenas quedaron sin hogar.

Identificación de las víctimas

Entre las víctimas identificadas figuran la periodista dominicana Yolaine Díaz, de 48 años, y su madre, Ana Mirtha Lantigua, de 73. Una tercera víctima fue identificada como Lance García, de 25 años, también de origen dominicano.

El padrastro de Díaz logró sobrevivir tras escapar por las escaleras de emergencia. Vecinos relataron que fue visto buscando desesperadamente a su esposa e hijastra durante el incendio.

Un inspector del FDNY encontró los cuerpos de las tres víctimas en una escalera cercana al acceso de la azotea aproximadamente una hora después de que se declarara el fuego.

El Daily News informó además que paramédicos atendieron a 14 personas, de las cuales cinco fueron hospitalizadas con heridas graves. Entre los afectados se encuentran cuatro miembros de una familia dominicana que permanecieron intubados durante gran parte de la semana pasada, según explicó el padre de familia, Alexis Rodríguez.

Infracciones del edificio

El propietario del inmueble, Jack Bick, figura en la lista de los 100 peores propietarios de Nueva York en 2025 elaborada por la Defensoría del Pueblo.

Registros municipales muestran que el edificio de seis pisos acumulaba 117 infracciones pendientes, entre ellas puertas de cierre automático defectuosas y fallas en detectores de humo y monóxido de carbono.

Asimismo, las autoridades indicaron que Bick y su empresa, JanJan Realty, han sido demandados por el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la ciudad por no corregir violaciones en varios inmuebles bajo su administración.