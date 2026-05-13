Auxiliares de vuelo de United Airlines logran aumento salarial y mejoras laborales

Un avión de United Airlines se eleva hacia el cielo. ( FUENTE EXTERNA )

Los auxiliares de vuelo de United Airlines aprobaron un nuevo contrato colectivo de cinco años que contempla aumentos salariales promedio del 31 %, pago por embarque y mejoras en beneficios laborales, marcando el primer incremento salarial para este grupo en seis años.

El acuerdo, ratificado el martes, beneficia a casi 30,000 auxiliares de vuelo de la aerolínea y también incluye 741 millones de dólares en pagos retroactivos, según informó la Association of Flight Attendants (AFA).

Además del aumento salarial previsto para este verano, el convenio incorpora una compensación adicional equivalente a entre un 7 % y un 8 % del salario promedio por concepto de embarque, una demanda histórica de los tripulantes, quienes realizan labores antes del despegue sin recibir remuneración por ese tiempo.

"El contrato cambiará de inmediato la vida de los auxiliares de vuelo de United, especialmente la de los miles de nuevos empleados contratados desde la pandemia", declaró Ken Diaz, presidente de la sección de United del sindicato. "Nuestra solidaridad dio sus frutos".

Mejoras en beneficios laborales

El sindicato explicó que el acuerdo también incluye mayores garantías de seguridad laboral, restricciones a los vuelos nocturnos, pago adicional por retrasos superiores a dos horas y media, mayores aportes para la jubilación, diez semanas de licencia parental remunerada y la eliminación de los turnos de guardia de 24 horas.

Tanto la empresa como los representantes sindicales destacaron el pacto como un nuevo referente para la industria aérea estadounidense.

"El contrato de auxiliares de vuelo de United Airlines lidera actualmente el sector en cuanto a valor total para los auxiliares de vuelo, y así debe ser", afirmó Sara Nelson, presidenta de la AFA, organización que representa a más de 55,000 auxiliares de vuelo en 20 aerolíneas.

Por su parte, el director ejecutivo de United, Scott Kirby, celebró el acuerdo en una publicación en LinkedIn.

"Me alegra mucho que ahora tengan el contrato líder en el sector que se merecen", expresó.

Durante años, gran parte de la industria aérea estadounidense no remuneró a los auxiliares de vuelo durante el proceso de embarque, pese a que en ese período asistían a pasajeros, organizaban equipajes, resolvían problemas de asientos y realizaban controles de seguridad.

Delta Air Lines fue la primera aerolínea estadounidense en implementar el pago por embarque en 2022, seguida por American Airlines y Alaska Airlines.

El debate cobró mayor notoriedad el año pasado, cuando cerca de 10,000 auxiliares de vuelo de Air Canada paralizaron sus labores, obligando a cancelar más de 3,100 vuelos. La protesta concluyó días después con un acuerdo que también incluyó compensación económica por el embarque de pasajeros.