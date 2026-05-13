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Incendio destruye edificio en Brooklyn; investigan posible explosión de baterías de litio

El fuego, que comenzó en el primer piso, se propagó rápidamente, obligando a la movilización de 21 unidades de bomberos

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    Incendio destruye edificio en Brooklyn; investigan posible explosión de baterías de litio
    Incendio destruye edificio en Brooklyn; investigan posible explosión de baterías de litio (FUENTE EXTERNA)

    Un incendio de gran magnitud consumió un edificio residencial en el vecindario Cypress Hills, en Brooklyn, durante la madrugada de este miércoles, provocando una amplia movilización del Departamento de Bomberos de Nueva York.

    De acuerdo con las autoridades, el fuego fue reportado alrededor de la 1:20 de la madrugada en el edificio ubicado en el 503 de Ridgewood Avenue, entre las avenidas Lincoln y Autumn.

    El incendio se originó en el primer piso de una estructura residencial de tres niveles y rápidamente se propagó, generando intensas llamas que podían observarse desde varios puntos del sector mientras los bomberos trabajaban para controlar la emergencia.

    Respuesta del Departamento de Bomberos

    El Departamento de Bomberos desplegó 21 unidades y un total de 79 miembros del personal de bomberos y servicios médicos de emergencia para combatir el siniestro.

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    • Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas

    Equipos especializados en materiales peligrosos también fueron enviados al lugar debido a la presencia de baterías de litio, las cuales podrían haber contribuido al origen o propagación del incendio, según informaron funcionarios.

    El fuego fue controlado alrededor de las 2:13 de la madrugada, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas exactas del siniestro.

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