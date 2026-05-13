El dominicano Alex Méndez pierde elecciones a la alcaldía de Paterson, Nueva Jersey

El concejal dominicano Alex Méndez quedó en segundo lugar en las elecciones municipales celebradas este martes en Paterson. ( FUENTE EXTERNA )

El concejal dominicano Alex Méndez quedó en segundo lugar en las elecciones municipales celebradas el martes en Paterson, Nueva Jersey, donde el actual alcalde André Sayegh obtuvo la victoria y aseguró un histórico tercer mandato consecutivo.

De acuerdo con resultados reportados por medios locales, Sayegh derrotó a Méndez y a los demás aspirantes en una contienda marcada por debates sobre seguridad pública, desarrollo económico y servicios municipales.

Con el triunfo, Sayegh se convirtió en el primer alcalde en la historia de Paterson en ganar tres mandatos consecutivos en la tercera ciudad más poblada del estado de New Jersey.

Tras confirmarse su victoria, el alcalde publicó un mensaje de agradecimiento dirigido a los residentes de la ciudad.

Desafíos tras los resultados electorales

"¡Día histórico para Paterson! Primer alcalde en nuestra historia en ganar tres mandatos consecutivos. Eso no es una hazaña fácil, nuestros residentes tienen grandes expectativas, y deberían hacerlo. Te escuchamos. Todavía hay más trabajo por hacer. Esta noche celebramos. Mañana volvemos al trabajo", expresó Sayegh en redes sociales.

Por su parte, Alex Méndez había recibido durante la campaña el respaldo del congresista dominicano Adriano Espaillat.

La elección se desarrolló en medio de una creciente preocupación ciudadana por la seguridad pública, luego del tiroteo ocurrido el pasado fin de semana en Paterson, que dejó dos personas muertas y cuatro heridas.

El hecho reavivó los reclamos de residentes que exigen mayores medidas de seguridad y acciones más contundentes para enfrentar la violencia en la ciudad.