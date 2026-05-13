Aumentan las dudas sobre la salud de Trump a semanas de cumplir 80 años

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se acerca a su cumpleaños número 80 en medio de especulaciones sobre su estado físico y mental, impulsadas por recientes apariciones públicas y comentarios sobre sus hábitos de trabajo.

Trump cumplirá 80 años el próximo 14 de junio, mientras continúan los cuestionamientos sobre su salud desde distintos sectores políticos y medios estadounidenses.

Aunque el mandatario republicano ha insistido en que mantiene la misma energía de años anteriores y asegura encontrarse en buen estado físico, en las últimas semanas han surgido comentarios sobre aparentes señales de cansancio durante reuniones oficiales y comparecencias ante la prensa.

Desde la Casa Blanca han rechazado esas versiones y sostienen que las imágenes difundidas han sido sacadas de contexto.

Especulaciones sobre la salud de Trump

Otro elemento que ha generado debate es la intensa actividad nocturna del presidente en redes sociales. En varios momentos recientes, Trump ha publicado decenas de mensajes en pocas horas, alimentando especulaciones sobre sus horarios de descanso y el ritmo de trabajo que mantiene a su edad.

Analistas políticos consideran que la combinación de largas jornadas laborales y una elevada exposición mediática podría impactar su rutina diaria.

Además, recientes marcas visibles en sus manos y cuello también despertaron comentarios públicos. Trump explicó que las manchas estarían relacionadas con el uso preventivo de aspirinas y afirmó que sus médicos no han detectado problemas importantes de salud.

Revisión médica anual

El próximo 26 de mayo, el mandatario se someterá a su revisión médica y dental anual en el Walter Reed National Military Medical Center, como parte del protocolo presidencial habitual.

Según fuentes oficiales, Trump ya ha pasado distintas evaluaciones médicas desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 para iniciar su segundo mandato. En su revisión más reciente, realizada este año, médicos aseguraron que se encontraba en condiciones óptimas para ejercer sus funciones y que sus pruebas cognitivas ofrecieron resultados satisfactorios.

La salud del presidente ha permanecido en el centro del debate público desde su regreso al poder, mientras Trump continúa defendiendo públicamente su capacidad física y mental para liderar el país.