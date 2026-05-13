Extraditan a dominicano acusado de dirigir fábrica clandestina de drogas en Manhattan

Las autoridades federales de United States informaron la extradición desde República Dominicana de Ruddy Cenit-Then, un dominicano acusado de dirigir una operación clandestina de prensado de pastillas adulteradas con fentanilo y metanfetamina en Manhattan. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades federales de Estados Unidos informaron este miércoles la extradición desde República Dominicana de Ruddy Cenit-Then, un dominicano acusado de dirigir una operación clandestina de prensado de pastillas adulteradas con fentanilo y metanfetamina en Manhattan.

Según una denuncia penal presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, Cenit-Then enfrenta cargos de conspiración para distribuir fentanilo y metanfetamina, delitos que conllevan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una posible condena de cadena perpetua.

El acusado compareció ante la magistrada federal Sarah Netburn, quien ordenó su detención preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Operación clandestina en Washington Heights

De acuerdo con las autoridades, el 24 de julio de 2025 agentes ejecutaron una orden de registro en un apartamento del Alto Manhattan, presuntamente utilizado por Cenit-Then como centro de operaciones.

Durante el allanamiento, investigadores encontraron una prensa industrial para fabricar pastillas y aproximadamente 37 libras de una sustancia cristalina blanca que dio positivo preliminar para metanfetamina. Los equipos estaban ocultos detrás de paneles secretos dentro de un armario del apartamento.

El fiscal federal Jay Clayton afirmó que las autoridades buscan enviar un mensaje contundente contra las operaciones de narcotráfico en la ciudad.

"Según las acusaciones, Ruddy Cenit-Then conspiró con otros para operar una fábrica clandestina de pastillas desde un apartamento en el piso 20 de Manhattan, justo al lado de miles de neoyorquinos inocentes", expresó Clayton.

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Reacciones de las autoridades

Por su parte, el agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE en Nueva York, Michael Alfonso, señaló que la distribución de estas drogas "provoca sobredosis, alimenta el crimen y erosiona la seguridad de las comunidades".

Mientras, la agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Farhana Islam, indicó que el acusado "pensó que estaba fuera del alcance de las autoridades" tras refugiarse en República Dominicana.

Las autoridades informaron que la extradición fue posible gracias a la colaboración entre organismos estadounidenses y autoridades dominicanas, incluyendo al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la DEA, ICE, la Policía de Nueva York y el Departamento de Justicia.

La Fiscalía recordó que los cargos contenidos en la denuncia son acusaciones formales y que el acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.