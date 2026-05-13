Es dominicana la tercera víctima del incendio en el Alto Manhattan donde murió periodista

Identifican a tercera víctima dominicana del incendio en Inwood; su madre permanece hospitalizada ( FUENTE EXTERNA )

Familiares identificaron a la tercera víctima mortal del incendio ocurrido la semana pasada en el vecindario de Inwood como un joven dominicano llamado Lance García de 25 años, mientras que su madre permanece hospitalizada tras resultar herida durante el siniestro.

El devastador incendio ocurrió poco después de la medianoche del lunes 4 de mayo en un edificio residencial ubicado en Dyckman Street, entre Vermilyea Avenue y Broadway, en el norte de Manhattan. Según las autoridades, las llamas se propagaron rápidamente por la única escalera interior del inmueble, dificultando la evacuación de los residentes.

Investigadores del Departamento de Bomberos de Nueva York, determinaron posteriormente que el fuego fue provocado cuando una persona lanzó una colilla encendida sobre varias cajas de cartón, causando el incendio que dejó tres fallecidos y múltiples heridos.

Familiares y autoridades también confirmaron durante el siniestro que otras dos de las víctimas mortales eran Yolaine Díaz, de 49 años, y su madre, Ana Mirtha Lantigua, de 73 años.

Estado de los heridos y atención médica

Mientras tanto, varias familias continúan acompañando a sus parientes hospitalizados, algunos de ellos con quemaduras de gravedad.

Cinco personas que sobrevivieron al incendio permanecían en estado crítico y, según familiares, varias de ellas requirieron ser intubadas debido a la gravedad de sus lesiones. Hasta el martes no se había ofrecido una actualización oficial sobre el estado de los heridos más graves.