El Senado de Nueva York reconoce aportes de la comunidad dominicana

La Delegación Dominicana de la Legislatura Estatal de New York. ( FUENTE EXTERNA )

La Delegación Dominicana de la Legislatura Estatal de New York celebró un acto de reconocimiento a la comunidad dominicana durante un encuentro realizado en el Capitolio estatal, ubicado en Albany.

En la actividad participaron legisladores estatales, diputados dominicanos, líderes comunitarios y miembros de la diáspora, quienes destacaron el impacto social, económico y cultural de los dominicanos en el estado.

Según datos basados en el Censo de Estados Unidos de 2020, en Nueva York residen aproximadamente 867,304 personas de origen dominicano, la mayor concentración de esta comunidad en todo el país.

La cifra, señalaron los organizadores, refleja no solo el crecimiento poblacional de la diáspora, sino también el papel fundamental que desempeña en la vida del estado a través de sus aportes humanos, culturales y económicos.

Durante el evento se otorgaron reconocimientos especiales a diversas personalidades por su compromiso, liderazgo y contribución al bienestar y desarrollo de la comunidad dominicana.

Declaraciones oficiales sobre la contribución dominicana

Los legisladores expresaron además su orgullo y respaldo a la diáspora, resaltando que el encuentro representa un homenaje al esfuerzo, la perseverancia y la construcción colectiva de generaciones de dominicanos y dominicanas que han hecho vida en Nueva York.

"Honramos las extraordinarias contribuciones de la comunidad dominicana al desarrollo económico, cultural y social del Estado de Nueva York. Su esfuerzo, fortaleza y compromiso continúan impulsando el progreso de nuestro estado y reflejan los valores de diversidad, trabajo y esperanza que definen a nuestra nación", expresó el senador Luis R. Sepúlveda.