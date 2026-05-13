Mamdani descarta aumento de impuestos a la propiedad para cerrar déficit de Nueva York

El alcalde de la ciudad de New York City, Zohran Mamdani. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, desistirá de su plan de aumentar los impuestos a la propiedad como parte de las medidas para enfrentar el déficit presupuestario de 5,400 millones de dólares que afecta a la ciudad.

De acuerdo con una fuente del Ayuntamiento citada por NBC New York, Mamdani presentará este martes su propuesta presupuestaria oficial, en la que incluirá otras alternativas para equilibrar las finanzas municipales, dejando fuera el polémico aumento tributario a los propietarios de viviendas.

En febrero, el alcalde había planteado incrementar en un 9.5 % los impuestos a la propiedad, medida que —según estimaciones de su administración— habría generado alrededor de 3,700 millones de dólares en ingresos.

En ese momento, Mamdani defendió la propuesta como la única forma de equilibrar el presupuesto, salvo que Albany aprobara mayores impuestos para corporaciones y contribuyentes de altos ingresos.

Sin embargo, la iniciativa encontró una rápida oposición dentro del propio gobierno municipal. La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, rechazó públicamente la propuesta desde el inicio, debilitando sus posibilidades de aprobación.

Tras las críticas, Mamdani comenzó a distanciarse del plan, calificándolo como un "último recurso", aunque nunca descartó por completo su implementación.

Apoyo estatal y nuevas alternativas financieras

Aunque los impuestos a la propiedad son uno de los pocos tributos que la ciudad puede aumentar sin autorización estatal, el alcalde aún necesitaba el respaldo del Concejo Municipal para ejecutar la medida.

El cambio de rumbo parece estar relacionado con nuevas opciones de financiamiento y apoyo estatal. El mes pasado, la gobernadora de New York, Kathy Hochul, propuso un impuesto a las segundas residencias que podría generar cerca de 500 millones de dólares anuales.

Además, Hochul aseguró el lunes que continúa trabajando junto a la alcaldía para enfrentar la crisis presupuestaria, mencionando posibles aumentos en la ayuda estatal para educación y una reestructuración del sistema de pensiones.