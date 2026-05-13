Adriano Espaillat recibe respaldo de AFL-CIO y otros sindicatos en Nueva York

El sindicato New York State AFL-CIO anunció este miércoles su respaldo a la reelección del congresista Adriano Espaillat, al destacar su historial de apoyo a temas laborales y derechos de los trabajadores en el Congreso de Estados Unidos.

De acuerdo a un comunicado de prensa, la AFL-CIO nacional señaló que Espaillat obtuvo una puntuación de 100 % en 2025 y de 99 % acumulado en votaciones relacionadas con asuntos laborales, incluyendo derechos sindicales, salud y protección de empleados federales.

En los últimos meses, el congresista también recibió el respaldo de sindicatos como 1199SEIU, 32BJ SEIU, DC37, TWU Local 100 y Hotel Trades Council.

Asimismo, organizaciones como Latino Victory Fund y United Federation of Teachers (UFT) también anunciaron su apoyo a la candidatura de Espaillat.

Respaldo de sindicatos y organizaciones

La NYS AFL-CIO, que agrupa a sindicatos afiliados en todo el estado de Nueva York, indicó que se suma a otras organizaciones laborales, comunitarias y políticas que respaldan al congresista para un nuevo período en la Cámara de Representantes.

Espaillat agradeció el respaldo y afirmó que continuará impulsando iniciativas enfocadas en las familias trabajadoras.

"Cada día, Nueva York se vuelve más costoso para todos, y por eso lucho para hacer nuestra ciudad más asequible para las familias trabajadoras. Me siento agradecido de contar con el respaldo de la AFL-CIO del estado de NY (NYS AFL-CIO) en reconocimiento al trabajo que hemos realizado juntos para brindar un alivio real y crear empleos bien remunerados para las familias del Distrito 13", expresó Espaillat.

Compromiso con los derechos laborales

La organización sindical destacó además la participación del congresista en iniciativas relacionadas con derechos laborales, acceso a servicios, inversiones en infraestructura y programas dirigidos a trabajadores, jubilados y comunidades inmigrantes.

Espaillat representa el Distrito Congresual 13 de Nueva York, que incluye zonas de Manhattan y El Bronx.