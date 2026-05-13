Rudy Giuliani regresa a la radio tras ser hospitalizado por neumonía viral y fractura de vértebra

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, retomó la noche del miércoles su programa de radio "The Rudy Giuliani Show", luego de haber sido hospitalizado a principios de este mes por una neumonía viral que lo mantuvo en estado crítico y conectado a un respirador en un hospital de Palm Beach, Florida.

De acuerdo con la agencia AP, el político republicano, de 81 años, abrió su espacio asegurando que se encuentra en proceso de recuperación, aunque admitió que todavía no está completamente restablecido.

"Quiero agradecer a todos los que me enviaron oraciones y buenos deseos", dijo. Mencionó específicamente su gratitud a su familia, al personal médico que lo atendió y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según Giuliani, lo llamó tras enfermar.

"Es un placer estar de vuelta", agregó Giuliani antes de dar paso a la primera pausa comercial del programa.

La noticia sobre su estado de salud generó mensajes de apoyo de figuras políticas de distintos sectores.

Giuliani también había sido hospitalizado en septiembre pasado tras sufrir una fractura de vértebra y otras lesiones en un accidente de tránsito en New Hampshire.

Trayectoria política de Rudy Giuliani

Tras sus ocho años como alcalde de Nueva York, marcados por los atentados del Atentados del 11 de septiembre contra el World Trade Center, Giuliani intentó sin éxito obtener la candidatura presidencial republicana en 2008 y posteriormente se convirtió en abogado personal y asesor de Trump.

El exfiscal federal fue uno de los principales defensores de las denuncias de fraude electoral impulsadas por Trump tras las elecciones presidenciales de 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden. Sin embargo, decenas de demandas fueron rechazadas y múltiples auditorías y recuentos no encontraron evidencia de irregularidades significativas.

Posteriormente, dos exempleadas electorales del estado de Georgia obtuvieron una sentencia por difamación de 148 millones de dólares contra Giuliani. Durante el proceso para ejecutar el pago, el exalcalde fue declarado en desacato y enfrentó un juicio relacionado con parte de sus bienes.

Finalmente, Giuliani alcanzó un acuerdo que le permitió conservar propiedades y pertenencias, incluidos anillos de la Serie Mundial, a cambio de una compensación no revelada y del compromiso de dejar de difamar a las extrabajadoras electorales.

El año pasado, Trump afirmó que le otorgaría a Giuliani la Medalla Presidencial de la Libertad.