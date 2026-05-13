Agentes de ICE podrían ser parte de la seguridad de partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos

ICE podrían estar presentes en partidos de la 2026 FIFA World Cup ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) podrían estar presentes en partidos de la 2026 FIFA World Cup que se celebren en territorio estadounidense, según informaron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De acuerdo con las autoridades, ICE está ofreciendo apoyo de seguridad a departamentos de policía locales y agencias federales para reforzar la vigilancia en los alrededores de los estadios durante el torneo internacional.

Los funcionarios explicaron que el papel de los agentes sería similar al que desempeña el DHS en eventos masivos como el Super Bowl o el Kentucky Derby.

Hasta el momento, no está claro si alguna agencia local o departamento policial ha aceptado formalmente la oferta de apoyo realizada por ICE.

"Nuestros agentes y oficiales van a proporcionar seguridad cuando se les solicite, pero no van a examinar a las personas para determinar su estatus migratorio", señaló uno de los funcionarios federales, quien agregó que el uso de uniformes por parte de los agentes dependerá de cada sede.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que trabajará junto a autoridades locales y federales para garantizar la seguridad del torneo "de conformidad con la ley federal y la Constitución de Estados Unidos".

El organismo también indicó que los visitantes internacionales que ingresen legalmente al país para asistir a los partidos "no tienen nada de qué preocuparse".

Sin embargo, funcionarios reconocieron que no existe una directriz oficial que prohíba a agentes de ICE realizar arrestos migratorios en las inmediaciones de los encuentros deportivos.

Detalles del torneo y logística de la Copa Mundial 2026

La FIFA no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios sobre la posible presencia de agentes migratorios durante el torneo.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande en la historia del torneo, con la participación de 48 selecciones y partidos distribuidos en 16 ciudades de United States, Canada y Mexico.

El campeonato se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. El partido inaugural será en Mexico City, mientras que la final se jugará en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. Se espera que cientos de miles de personas asistan a los encuentros deportivos.