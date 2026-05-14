Es dominicano el acusado del incendio que dejó tres compatriotas muertos en el Alto Manhattan

El detenido fue identificado como Víctor Arias, de 29 años. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Nueva York identificaron como dominicano al hombre acusado de provocar el incendio que dejó tres personas fallecidas y decenas de familias desplazadas en un edificio residencial del sector Inwood, en Alto Manhattan.

El detenido fue identificado como Víctor Arias, de 29 años, quien enfrenta cargos de homicidio y negligencia criminal por el siniestro ocurrido la madrugada del pasado 4 de mayo en un edificio ubicado en la calle Dyckman, cerca de Broadway.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Arias habría lanzado una colilla de cigarrillo encendida sobre unas cajas de cartón colocadas en el vestíbulo del inmueble, lo que provocó el incendio que rápidamente se extendió por el edificio.

El fuego dejó un saldo de tres dominicanos fallecidos, además de múltiples residentes afectados que perdieron sus pertenencias y quedaron sin hogar tras el siniestro.

Reacciones de la comunidad

Las autoridades indicaron que el joven se entregó voluntariamente y que, según allegados y reportes preliminares, presenta aparentes problemas de salud mental.

El caso ha causado conmoción entre la comunidad dominicana de Inwood, un vecindario con una amplia presencia de inmigrantes quisqueyanos, donde vecinos y familiares de las víctimas continúan reclamando justicia y apoyo para las familias afectadas.

Entre las víctimas mortales del incendio se encontraban los dominicanos Yolaine Díaz, de 49 años, su madre, Ana Mirtha Lantigua, de 73 años, y otro joven identificado como Lance García de 25 años.

Mientras tanto, varias familias continúan acompañando a sus parientes hospitalizados, algunos de ellos con quemaduras de gravedad.

Cinco personas que sobrevivieron al incendio permanecían en estado crítico y, según familiares, varias de ellas requirieron ser intubadas debido a la gravedad de sus lesiones. Hasta el jueves no se había ofrecido una actualización oficial sobre el estado de los heridos más graves.