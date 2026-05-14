Escombros caen sobre vehículo en autopista de El Bronx y dejan un herido

Un tramo de la autopista en dirección oeste que conecta con el nivel inferior del Puente George Washington. ( FUENTE EXTERNA )

Una persona resultó herida la mañana del miércoles luego de que escombros cayeran sobre un automóvil que transitaba por una autopista concurrida de El Bronx, en un incidente que obligó al cierre de varios carriles y provocó importantes retrasos vehiculares en la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana en un tramo de la autopista en dirección oeste que conecta con el nivel inferior del Puente George Washington.

Según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York, los escombros impactaron el vehículo mientras circulaba por la vía, causando heridas al conductor, quien fue trasladado de emergencia a un hospital cercano. Las autoridades indicaron que la víctima sobrevivirá.

Tras el incidente, los carriles en dirección oeste permanecieron cerrados durante gran parte del día mientras equipos de emergencia y trabajadores realizaban reparaciones e inspecciones estructurales.

La Autoridad Portuaria informó que se inició una investigación en la autopista Trans-Manhattan, ruta que conecta con el puente George Washington, y confirmó que los carriles permanecerían cerrados durante la hora pico de la tarde mientras continuaban las labores.

Posteriormente, las autoridades señalaron que las reparaciones temporales serían completadas durante la noche y que la circulación sería restablecida antes de la hora pico del jueves por la mañana.

Antecedentes y medidas preventivas en la autopista

Debido al cierre, conductores que se dirigían hacia la salida de la calle 181 fueron desviados por la avenida Jerome y la autopista Major Deegan.

Este es el segundo incidente similar registrado en menos de una semana en esta autopista. Días atrás, una cámara de tablero captó el momento en que un gran bloque de hormigón cayó desde un paso elevado frente a un vehículo en movimiento.

En ese caso, el automóvil sufrió daños severos y tuvo que ser remolcado, aunque no se reportaron personas heridas.