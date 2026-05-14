Guardia del metro de Nueva York fue captado cobrando efectivo para dejar pasar pasajeros. ( FUENTE EXTERNA )

Un guardia de seguridad del metro de Nueva York, contratado para combatir la evasión del pago de tarifas, fue captado en video aceptando dinero en efectivo de pasajeros para permitirles ingresar ilegalmente al sistema de transporte.

De acuerdo con un informe divulgado por la oficina del Inspector General de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), el empleado utilizaba una tarjeta OMNY estudiantil robada del Departamento de Educación para abrir las puertas de acceso en una estación de Brooklyn a cambio de pagos en efectivo.

El inspector general de la MTA, Daniel Cort, explicó que el caso salió a la luz luego de que un pasajero denunciara la situación ocurrida en la estación de Eighth Avenue, en Brooklyn.

"A los guardias de la puerta se les paga para disuadir la evasión de tarifas y brindar una sensación de seguridad al público, no para vender indebidamente la entrada al sistema de metro y quedarse con el dinero", expresó Cort en un comunicado.

El trabajador, identificado únicamente como un "guardia de seguridad de la puerta", era empleado de la empresa contratista Allied Security Services, encargada de apoyar a la MTA en la prevención de la evasión de tarifas.

Según la investigación, el guardia fue contratado el 3 de junio y afirmó ante los investigadores que no recibió capacitación para desempeñar sus funciones ni tenía experiencia previa en el cargo.

Las autoridades revisaron videos de vigilancia tras recibir una denuncia en julio. Las imágenes mostraron al empleado en al menos cinco ocasiones, entre el 14 y el 18 de julio, aceptando dinero en efectivo de pasajeros antes de utilizar la tarjeta OMNY para permitirles el acceso al metro.

En algunos casos, incluso devolvió cambio a quienes pagaban por el ingreso ilegal, según detalla el informe.

Cuando fue interrogado, el guardia aseguró inicialmente que utilizaba una tarjeta OMNY personal, pero posteriormente admitió que la tarjeta pertenecía a un estudiante y alegó haberla encontrado en la calle.

Acciones de la MTA y consecuencias del caso

La oficina del Inspector General concluyó que el empleado "aceptó indebidamente dinero en efectivo para su beneficio personal" y señaló que sus acciones podrían constituir un delito menor de robo. Sin embargo, las autoridades consideraron que el monto involucrado no justificaba una acusación penal.

La MTA informó que el trabajador fue retirado de inmediato y no volverá a prestar servicios dentro del sistema de transporte.

"Tomar dinero en efectivo para permitir ilegalmente el acceso de pasajeros es exactamente la conducta que esta persona debía prevenir", indicó un portavoz de la agencia.

El caso se suma a otros incidentes recientes relacionados con empleados de seguridad acusados de facilitar la evasión de tarifas en el metro de Nueva York.

La MTA estima pérdidas de aproximadamente 900 millones de dólares anuales debido a la evasión del pago en autobuses y trenes del sistema.