Joven dominicano perdió la vida tras salvar a su familia de incendio en Inwood, Nueva York

Lance García, joven dominicano que perdió la vida en un incendio en Inwood, junto a su hermana y madre. ( FUENTE EXTERNA )

El joven dominicano Lance García, de 25 años, falleció atrapado en el incendio que consumió un edificio residencial en Inwood, en Nueva York, luego de ayudar a escapar a varios familiares y vecinos.

El fuego, que según las autoridades fue provocado, aunque no de manera intencional, afectó un edificio ubicado en Dyckman Street, cerca de Broadway, en el Alto Manhattan, la madrugada del pasado lunes 4 de mayo.

De acuerdo con allegados, García logró sacar de su apartamento en el cuarto piso a su madre, su hermana y su abuelo, guiándolos hasta una escalera de incendios accesible en el segundo nivel, antes de regresar para intentar ayudar a otras personas.

"Solo quiero que se le recuerde como un héroe. Tenía una personalidad muy tranquila, pero siempre estaba pendiente de los demás", dijo su mejor amigo, Kris Florentino.

Según el Daily News, Florentino explicó que la madre y el abuelo de García permanecen hospitalizados en estado crítico y que aún desconocen la muerte del joven.

"No lo saben", dijo Florentino al medio desde Seattle, donde reside actualmente. "Su mamá sigue inconsciente hasta el día de hoy. Y creo que su abuelo apenas está despertando. Su mamá también es mi madrina. Somos muy cercanos".

"Ambos siguen en estado crítico y ella está sedada e inconsciente", agregó.

Florentino también destacó el papel que García desempeñaba dentro de su hogar.

"Para una madre dominicana, si algo le pasa a su hijo, eso es lo peor que puede ocurrir. En nuestra cultura, una madre no solo ama a sus hijos, sino que ama profundamente a su hijo varón. Él era también el hombre de la casa, quien se encargaba de muchas cosas y apoyaba a la familia".

Responsabilidad legal y consecuencias del incendio

Según los reportes, las ventanas del apartamento de la familia no daban acceso directo a una escalera de incendios, por lo que García tuvo que conducir a sus familiares hasta otro nivel del edificio para intentar ponerlos a salvo. El inmueble acumulaba más de 100 violaciones abiertas.

Por el caso fue arrestado Víctor Arias, dominicano de 29 años, acusado de tres cargos de homicidio por negligencia criminal. Las autoridades sostienen que el incendio comenzó luego de que Arias arrojara un cigarrillo encendido sobre una pila de cajas de cartón en la entrada del edificio.

Documentos judiciales indican que cámaras de seguridad captaron al acusado lanzando el cigarrillo a las 12:27 de la madrugada. Según la fiscalía, cinco minutos después comenzó a salir humo y diez minutos más tarde el vestíbulo estaba completamente en llamas.

El FDNY informó que el fuego se propagó rápidamente por el pasillo del primer piso y la única escalera del edificio. Una fuente policial indicó además que Arias abandonó el inmueble sin alertar a los residentes.

En el incendio también murieron Yolaine Díaz, exeditora de moda de People en Español, y su madre, Ana Mirtha Lantigua, de 73 años, quienes colapsaron mientras intentaban escapar por una escalera llena de humo.

El padrastro de Díaz logró sobrevivir tras salir por la escalera de incendios. Vecinos dijeron haberlo visto fuera del edificio buscando desesperadamente a su esposa y a su hijastra.

En total, 14 residentes fueron hospitalizados y cinco permanecen en estado crítico, según informaron las autoridades.