Excondenado a muerte en Oklahoma obtiene libertad bajo fianza tras anulación de condena

Richard Glossip y enfrentará un nuevo juicio en libertad condicional. ( FUENTE EXTERNA )

Richard Glossip quedó en libertad bajo fianza en Oklahoma mientras espera un nuevo juicio por un asesinato cometido en 1997, caso por el que estuvo cerca de ser ejecutado en tres ocasiones, según informó la agencia AP.

Glossip salió este jueves de prisión por primera vez en casi 30 años, acompañado de su esposa, Lea Glossip, luego de que una jueza fijara una fianza de 500,000 dólares. Como parte de las condiciones, deberá portar un dispositivo de monitoreo electrónico, permanecer en Oklahoma y abstenerse de consumir drogas o alcohol.

"Estoy muy agradecido con mi esposa y mis abogados. Simplemente agradecido", dijo Glossip al salir de la cárcel. "Es abrumador, pero a la vez es increíble".

De acuerdo con AP, su abogado, Donald Knight, explicó que el exreo recibió apoyo económico de simpatizantes para cubrir la fianza.

El año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la condena de Glossip al concluir que fiscales permitieron que un testigo clave ofreciera un testimonio falso, violando así su derecho constitucional a un juicio justo.

Glossip había sido condenado a muerte por el asesinato en 1997 de Barry Van Treese, propietario de un motel en Oklahoma City, quien murió tras ser golpeado con un bate de béisbol en un crimen que la fiscalía describió como un asesinato por encargo.

Aunque la condena fue anulada, el fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, anunció que el estado buscará juzgar nuevamente a Glossip, aunque sin solicitar la pena de muerte.

Durante su permanencia en el corredor de la muerte, Glossip recibió nueve fechas de ejecución y estuvo a minutos de ser ejecutado en varias ocasiones.

Reacciones y apoyo internacional al caso Glossip

En 2015, el proceso fue suspendido cuando autoridades penitenciarias detectaron irregularidades con uno de los medicamentos destinados a la inyección letal, situación que derivó posteriormente en una moratoria de casi siete años sobre las ejecuciones en Oklahoma.

El caso ganó notoriedad internacional tras recibir el apoyo de figuras como Kim Kardashian y Susan Sarandon, además de ser abordado en el documental Killing Richard Glossip.

"Tanto Richard como yo estamos agradecidos por la decisión del tribunal", expresó Lea Glossip en declaraciones enviadas a The Associated Press.