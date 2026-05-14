Niña de 5 años resulta herida por una bala perdida tras tiroteo frente a bodega de El Bronx

Una niña de cinco años resultó herida por una bala perdida durante un tiroteo registrado frente a una bodega en el sector Longwood, en El Bronx, mientras caminaba junto a su madre por una concurrida calle del vecindario. ( FUENTE EXTERNA )

Una niña de cinco años resultó herida por una bala perdida durante un tiroteo registrado frente a una bodega en el sector Longwood, en El Bronx, mientras caminaba junto a su madre por una concurrida calle del vecindario.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:40 de la tarde del miércoles frente al establecimiento Southern Blvd. Gourmet Deli and Juice Bar, ubicado cerca de Aldus Street, cuando presuntamente dos grupos rivales comenzaron a dispararse mutuamente.

Según las autoridades, la menor sostenía la mano de su madre cuando quedó atrapada en medio del fuego cruzado. Una de las balas le rozó la oreja derecha, provocándole heridas leves.

Momentos de pánico en la bodega

Empleados de la bodega relataron momentos de pánico durante el tiroteo. Ricardo Aquino Suárez, trabajador del negocio, explicó que tuvo que lanzarse al suelo para protegerse mientras los disparos atravesaban el local.

"Me tiré al suelo y me cubrí. No quería recibir un balazo", declaró al Daily News.

Paramédicos trasladaron de urgencia a la niña al Hospital Harlem, donde fue ingresada en condición estable y se recupera de las heridas.

Investigación en curso

La policía de Nueva York difundió imágenes de vigilancia y fotografías de tres hombres buscados en relación con el tiroteo. Los sospechosos habrían disparado contra otro grupo de jóvenes que se encontraba en la zona.

El primer sospechoso fue descrito como un hombre de tez oscura que vestía un gorro verde, suéter negro y mochila marrón. El segundo llevaba ropa negra y mochila del mismo color, mientras que el tercero vestía un suéter negro con un logo blanco en la espalda, jeans grises y zapatillas negras.

Las autoridades continúan revisando videos de cámaras de seguridad de la bodega y comercios cercanos para determinar quién efectuó los disparos que terminaron hiriendo a la menor.

Hasta el momento no se han realizado arrestos y la policía mantiene abierta la investigación para esclarecer el motivo del tiroteo.