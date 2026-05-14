Frontier ofrece membresía gratuita y millas a afectados por cancelaciones de Spirit Airlines. ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea de bajo costo Frontier Airlines lanzó una serie de ofertas especiales dirigidas a pasajeros afectados por la suspensión de operaciones de Spirit Airlines, con descuentos, millas adicionales y beneficios exclusivos para viajeros frecuentes.

La compañía informó que eliminará temporalmente la cuota de inscripción de 50 dólares para unirse a su programa de tarifas económicas "Discount Den". De esta manera, los usuarios solo deberán pagar la membresía anual de 59.99 dólares para acceder al club de descuentos.

La promoción estará disponible hasta este viernes 15 de mayo y busca atraer a los viajeros que quedaron buscando alternativas tras las interrupciones de vuelos de Spirit Airlines.

Promociones adicionales para nuevos miembros

Además, los nuevos miembros y quienes ya formen parte de Discount Den recibirán un cupón de 25 dólares por cada amigo o familiar que recluten para el programa mediante un código de referencia asociado a su cuenta Frontier Miles.

Como parte de las medidas, Frontier también lanzó la promoción "Fly One, Get One", mediante la cual los usuarios inscritos en el programa Frontier Miles podrán ganar hasta 20,000 millas adicionales si realizan hasta cuatro viajes ida y vuelta antes del 31 de agosto.

Según la empresa, las millas acumuladas podrían equivaler a cuatro vuelos nacionales de ida gratuitos.

La inscripción al programa Frontier Miles es gratuita, y las personas interesadas deberán registrarse previamente en el portal oficial de la aerolínea antes de reservar sus vuelos y al menos 24 horas antes de la salida.

"Reconocemos los desafíos que enfrentan los consumidores mientras reorganizan sus viajes cancelados, y nos complace ofrecer alternativas asequibles y recompensas valiosas", expresó Bobby Schroeter, director comercial de Frontier Airlines.

Tarifas de rescate y descuentos adicionales

La aerolínea también recordó que mantiene activa otra promoción de "tarifas de rescate", que ofrece hasta un 50 % de descuento en tarifas base utilizando el código promocional "SAVENOW" al reservar antes del 15 de mayo. Los vuelos deberán realizarse antes del 19 de noviembre.

Las medidas llegan luego de que miles de pasajeros de Spirit Airlines quedaran afectados por cancelaciones y cambios operativos, obligando a muchos viajeros a buscar nuevas opciones de transporte aéreo de bajo costo.