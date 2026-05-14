Gobierno dominicano regulariza oficinas consulares en EE. UU.; seis fueron cerradas provisionalmente

El Gobierno dominicano inició un proceso de regularización de sus oficinas satélites consulares en Estados Unidos, lo que ha implicado el cierre provisional de seis dependencias que operaban sin la autorización formal del Departamento de Estado estadounidense, informó este jueves el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), Opinio Díaz.

Según explicó el funcionario, las oficinas clausuradas corresponden a tres en Nueva York, dos en Nueva Jersey y una en Georgia, como parte de una reorganización impulsada por el presidente Luis Abinader y el canciller Roberto Álvarez para adecuar la estructura consular dominicana a las normativas vigentes.

"Se está llevando a cabo un programa de regularización de las oficinas satélites consulares de la República Dominicana. Todas esas oficinas que trabajaban sin autorización del Departamento de Estado se están regularizando", expresó Díaz este jueves en el programa El Sol de la Mañana.

Indicó que varias de estas dependencias ya recibieron la aprobación oficial de las autoridades estadounidenses, por lo que dejarán de funcionar como simples oficinas satélites para convertirse formalmente en consulados.

Detalló que tres oficinas en Nueva York, dos en Nueva Jersey y una en Georgia ya cuentan con el visto bueno correspondiente, aunque permanecieron cerradas de manera temporal hasta completar el proceso legal requerido.

"Procedimos a cerrarlas hasta tanto no tuviéramos el permiso del Departamento de Estado para operarlas", sostuvo.

Díaz aseguró que la meta del Mirex es establecer una red consular más organizada, con una estructura formal y conforme tanto a las leyes de Estados Unidos como de República Dominicana.

"No somos una finca ya, somos un ministerio organizado desde la A hasta la Z", afirmó al referirse al proceso de transformación institucional que desarrolla la Cancillería.

El viceministro explicó que cada una de las oficinas regularizadas tendrá un cónsul oficialmente asignado, y destacó que territorios como Georgia, Connecticut y Rhode Island ya pasaron a contar con consulados debidamente autorizados.

En el caso de Georgia, señaló que la oficina cerrada funcionaba como una pequeña dependencia adscrita al consulado dominicano en Nueva Orleans y estaba compuesta por apenas dos agentes consulares.

Impacto y respuestas en la comunidad dominicana en EE. UU.

"Ahora Georgia se convierte en consulado a partir del próximo mes, cumpliendo con todos los puntos de la ley de Estados Unidos y también de República Dominicana", indicó.

Sobre la situación en El Bronx, donde miembros de la diáspora dominicana han manifestado preocupación por el cierre de oficinas, Díaz explicó que aún se trabaja en la apertura de nuevas dependencias y que el proceso sigue en evaluación.

"Ya van dos oficinas que se aprueban en el estado de Nueva York. Se está trabajando para dar apertura a cinco oficinas satélite en Nueva York", señaló.

Las declaraciones surgen luego de que dominicanos residentes en distintas ciudades estadounidenses reportaran en los últimos días el cierre de varias oficinas consulares, especialmente en El Bronx y Georgia, lo que generó inquietud entre usuarios que dependen de estos servicios para trámites migratorios, pasaportes y documentos oficiales.