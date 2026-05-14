Administración Trump participará festival de oración criticado por promover nacionalismo cristiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y varios altos funcionarios de su administración participarán este domingo en un evento de oración en el National Mall de Washington, una actividad que ha generado críticas por supuestamente promover el nacionalismo cristiano.

El evento, denominado "Rededicate 250", es presentado por sus organizadores como una "rededicación del país como una nación bajo Dios" de cara al aniversario número 250 de la independencia estadounidense, que se celebrará el 4 de julio.

La actividad es organizada por el grupo Freedom 250 y contará con música cristiana, oraciones y discursos de líderes políticos y religiosos conservadores. Trump y otros funcionarios ofrecerán mensajes en video, mientras varios invitados participarán de manera presencial.

Entre los funcionarios confirmados figuran el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson.

También participarán figuras religiosas cercanas a Trump, como el evangelista Franklin Graham, la pastora Paula White-Cain y el cardenal católico Timothy Dolan.

Reacciones y críticas al evento de oración

Los organizadores esperan la asistencia de miles de personas al encuentro, que incluirá mensajes centrados en la fe cristiana y su papel en la historia de Estados Unidos.

Sin embargo, críticos del evento aseguran que la actividad busca presentar una visión religiosa y política excluyente del país. El congresista demócrata Jared Huffman afirmó que la celebración ha sido "secuestrada políticamente" por el movimiento conservador vinculado a Trump y acusó a sus promotores de intentar reescribir la historia estadounidense bajo una narrativa cristiana nacionalista.

Organizaciones defensoras de la separación entre Iglesia y Estado también cuestionaron el uso de recursos y respaldo gubernamental para un acto con fuerte contenido religioso.

La Fundación Freedom From Religion calificó la iniciativa como "un evento nacionalista cristiano impulsado por el gobierno", mientras sectores progresistas advirtieron que actividades de este tipo podrían debilitar el principio constitucional de separación entre religión y Estado.

El encuentro ocurre en medio de otras iniciativas impulsadas por Trump dirigidas a su base de votantes cristianos conservadores, especialmente evangélicos blancos, de cara al actual escenario político en Estados Unidos.