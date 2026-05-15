Adolescente de 15 años arrestado por tiroteo que dejó herida a menor de 5 en Nueva York

Imagen difundida por el Departamento de Policía de Nueva York del enfrentamiento a tiros de dos grupos de jóvenes en el Bronx en el que resultó herida una niña de 5 años. ( FUENTE EXTERNA )

Un adolescente de 15 años fue arrestado y acusado de intento de asesinato durante un tiroteo que dejó herida de bala a una niña de cinco años mientras caminaba junto a su madre, en El Bronx.

De acuerdo con la Policía de Nueva York, el incidente ocurrió alrededor de las 5:27 de la tarde del miércoles en Southern Boulevard, en el sector de Longwood. La menor sufrió un roce de bala en una oreja y fue trasladada al Harlem Hospital.

Las autoridades indicaron que la niña no era el objetivo del ataque. Además del adolescente arrestado, la policía difundió imágenes de otros dos hombres que son buscados por el tiroteo.

La madre de la menor relató que antes de los disparos observó una discusión entre varios hombres.

"Uno de los tipos tenía una bolsa grande de Ziploc llena de marihuana, y otro intentaba arrebatársela. No sé si intentaba robarle o qué", dijo.

Testimonio de la madre y estado de la menor

"Por cómo insultaban, supe que algo iba a pasar. Así que le dije a mi bebé: ´Vamos, tenemos que salir de aquí rápido´. En cuanto dije eso, se oyeron disparos de pistola, entre diez y ocho, quizás", agregó.

La mujer explicó que se refugió junto a su hija en una tienda cercana y fue allí cuando notó que la niña estaba herida.

"Mi hija estaba gritando. Nunca había oído un grito así", expresó. "Luego se agarró la oreja y tenía la mano llena de sangre. Me alegra mucho que mi bebé esté aquí. Podría haber sido peor".

Investigadores revisan grabaciones de cámaras de seguridad de comercios cercanos para identificar a todos los involucrados en el tiroteo. Según las autoridades, los sospechosos aparentemente disparaban contra otro grupo de jóvenes cuando la menor resultó herida.