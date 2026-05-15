Pasajero murió tras pelea en el Metro de Nueva York; hombre de 68 años enfrenta cargos

Un hombre de 68 años fue acusado de homicidio involuntario luego de que otro pasajero muriera durante una pelea dentro de un tren del Metro de Nueva York, en un incidente ocurrido en El Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 68 años fue acusado de homicidio involuntario luego de que otro pasajero muriera durante una pelea dentro de un tren del Metro de Nueva York, en un incidente ocurrido en El Bronx.

Según fuentes policiales, la víctima, un hombre de 48 años cuya identidad no ha sido revelada, habría despertado al sospechoso golpeándolo o empujándolo con un bastón mientras este dormía dentro de un tren de la línea 1, en la estación 242 Street-Van Cortlandt Park, alrededor de las 3:05 de la madrugada del miércoles.

Las autoridades indicaron que el tren acababa de llegar a su última parada cuando el sospechoso, identificado como Keith Plummer, despertó y comenzó una discusión con la víctima que rápidamente escaló a un enfrentamiento físico.

Durante el forcejeo, la víctima aparentemente sufrió un paro cardíaco, de acuerdo con la versión preliminar ofrecida por la policía. La pelea terminó cuando Plummer inmovilizó al hombre contra el suelo.

Un empleado de limpieza de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) encontró a la víctima inconsciente y llamó al 911. Además, señaló al presunto agresor a los oficiales que acudieron a la escena.

Paramédicos trasladaron al hombre al Hospital NewYork-Presbyterian Allen, donde posteriormente fue declarado muerto.

Plummer fue arrestado en el lugar y acusado de homicidio involuntario. La policía informó que reside en South Jamaica, en Queens, y posee un historial de aproximadamente tres docenas de arrestos previos. Su presentación ante el Tribunal Penal de El Bronx estaba pendiente.

Aumento de la violencia en el transporte público

El hecho ocurre en medio de una serie de incidentes violentos registrados recientemente en el sistema de transporte público de Nueva York.

La semana pasada, un hombre de 76 años murió tras ser empujado por unas escaleras en una estación del sector Chelsea. A finales de abril, un tiroteo dentro de un tren en Queens dejó a un adolescente de 15 años paralizado y conectado a soporte vital.

Ese mismo mes, agentes policiales abatieron a un hombre acusado de atacar con un machete a tres adultos mayores en la estación Grand Central. En marzo, Richard Williams, un veterano de la Fuerza Aérea de 83 años, falleció días después de ser empujado a las vías del Metro en Midtown East.

Las autoridades han reconocido un aumento en los hechos delictivos dentro del sistema de transporte de la ciudad durante 2026, pese a que el año pasado había sido catalogado como uno de los más seguros en décadas.