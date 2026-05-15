Incendio cerca de una concurrida estación del metro de NY provoca retrasos y cancelaciones

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) indicó que el servicio del Long Island Rail Road (LIRR) hacia Penn Station permaneció interrumpido durante la hora pico de la mañana de este viernes, mientras cuadrillas de Amtrak trabajan en las reparaciones de la infraestructura afectada. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de transporte de Nueva York informaron sobre retrasos y cancelaciones en el servicio de trenes en la estación Penn Station, delimitado por las calles 30 y 31 del bajo Manhattan, tras un incendio registrado el jueves en las vías ferroviarias cercanas a la terminal.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) indicó que el servicio del Long Island Rail Road (LIRR) hacia Penn Station permaneció interrumpido durante la hora pico de la mañana de este viernes, mientras cuadrillas de Amtrak trabajan en las reparaciones de la infraestructura afectada.

El incendio ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana del jueves y, según una fuente citada por NY1, habría sido provocado por una falla eléctrica.

Hasta las 9:30 de la noche del jueves, la MTA mantenía suspendido el servicio entre Jamaica y Penn Station, una de las terminales ferroviarias más transitadas de la ciudad.

Además del LIRR, los servicios de NJ Transit y Amtrak también se han visto afectados por la situación, generando complicaciones para miles de viajeros que se desplazan diariamente hacia Manhattan.

Recomendaciones para los pasajeros

Las autoridades exhortaron a los pasajeros a verificar el estado de sus trenes antes de dirigirse a Penn Station debido a la posibilidad de nuevos retrasos o cancelaciones.

Como alternativas, la MTA recomendó utilizar las líneas con destino a Grand Central o Atlantic Avenue. Asimismo, el sistema de metro de la ciudad está aceptando boletos de Penn Station como medida temporal de apoyo para los usuarios afectados.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas relacionadas con el incendio.