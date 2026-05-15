Acusan a hispano de provocar incendio mortal en Nueva York

Daniel Santana, de 45 años, fue acusado de provocar un incendio que dejó tres personas muertas en un edificio del sur de El Bronx, en la ciudad de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Un hispano identificado como Daniel Santana, de 45 años, fue acusado de provocar un incendio que dejó tres personas muertas en un edificio del sur de El Bronx, en la ciudad de Nueva York.

Santana se entregó voluntariamente acompañado de un abogado en la Comisaría 40 del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), donde enfrenta cargos de incendio provocado y tres cargos de homicidio por el siniestro ocurrido la madrugada del pasado 6 de mayo.

De acuerdo con medios locales, Santana reside en el sector Castle Hill, en El Bronx, y posee un historial de seis arrestos previos.

Las autoridades indicaron que una de las víctimas fue Oreste de León, de 70 años, cuya familia era propietaria del edificio incendiado. También fallecieron Larry Johnson, de 62 años, y Gilberto Romero, de 57.

?? ARREST MADE IN DEADLY BRONX FIRE: Daniel Santana, 45, has been arrested in connection with a deadly fire on May 6 in the Bronx that killed three people. FDNY Fire Marshals determined the fire at 2592 Third Avenue was intentionally set with gasoline.



Fire Marshals began an... pic.twitter.com/18saUk7dSO — FDNY (@FDNY) May 14, 2026

Origen del incendio

El incendio comenzó alrededor de las 5:00 de la mañana en la bodega "El South Bronx Deli", ubicada en la Tercera Avenida, cerca de East 140th Street, en el vecindario Mott Haven, y rápidamente se propagó al apartamento deteriorado situado encima del negocio.

Las investigaciones determinaron que el fuego fue provocado de manera intencional. Según fuentes policiales, un video recuperado por las autoridades muestra a Santana iniciando el incendio luego de esparcir un acelerante en el lugar.

Más de 140 bomberos, técnicos de emergencias médicas y paramédicos acudieron a la escena para combatir las intensas llamas que consumían tanto la bodega como el apartamento superior.

"Las unidades ingresaron inicialmente, pero debido a las condiciones extremas del fuego y al riesgo de derrumbe, tuvieron que retirarse del edificio", declaró un funcionario del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) a medios locales.

Consecuencias del incendio

Dos bomberos y un técnico de emergencias médicas resultaron con heridas leves y fueron trasladados a un hospital mientras combatían el incendio, que tardó más de cuatro horas en ser controlado.

Inicialmente, las autoridades creían que el apartamento afectado estaba desocupado, pero vecinos informaron que varias personas vivían allí. Tras extinguir las llamas, los rescatistas hallaron los cuerpos entre los escombros y áreas colapsadas del edificio.