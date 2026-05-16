Trump en China: Tras reunirse con Xi, el presidente de Estados Unidos advierte a Taiwán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One de camino a Estados Unidos tras su visita oficial a China. ( FUENTE EXTERNA )

Durante toda su visita a Pekín, Donald Trump había evitado cuidadosamente mencionar públicamente a Taiwán.

Pero en el vuelo de regreso, el tono cambió: "Les diré una cosa. No quiero que nadie se separe. Y, ya saben, se supone que tenemos que recorrer 15,000 kilómetros para ir a la guerra. Eso no es lo que quiero. Quiero que se calmen. Quiero que China se calme. No buscamos entrar en guerra, y si dejan las cosas como están, creo que China lo aceptará. Pero no queremos que nadie diga: ´Declaremos nuestra independencia porque Estados Unidos nos apoya´", declaró.

La isla depende en gran medida del respaldo militar y de seguridad que le brinda Estados Unidos para disuadir a China de llevar a cabo su amenaza de anexionarla incluso por la fuerza.

Ni independencia ni unificación forzada

Trump retomó así casi palabra por palabra la lógica del statu quo defendida desde hace décadas por Washington: no a la independencia oficial de Taiwán, pero tampoco a una unificación forzada con China.

Pero sus declaraciones se producen sobre todo tras una advertencia muy directa de Xi Jinping durante la cumbre. El presidente chino advirtió de que, si la cuestión taiwanesa se "trataba mal", las dos potencias podrían "entrar en conflicto".





Ahora queda una cuestión fundamental: ¿llegará Donald Trump a frenar, o incluso a bloquear, las importantes ventas de armas prometidas a Taiwán? Pekín está presionando claramente en ese sentido. Y los próximos meses revelarán hasta dónde está dispuesto a llegar Washington para preservar esta frágil estabilidad con China.

La respuesta de Taipéi

En respuesta a las declaraciones de Trump, Taiwán defendió este sábado que es una nación "independiente". Taiwán "es una nación democrática, soberana e independiente, y no está subordinada a la República Popular China", manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La cancillería también insistió en que las ventas de armamento que Estados Unidos le hace con cierta frecuencia forman parte del compromiso de seguridad que tiene Washington con Taipéi, después de que Trump señalara que estaba considerando el tema.