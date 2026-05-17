Conductor ebrio que mató a dos personas en Nueva York es dominicano; las víctimas también

Personas en el lugar donde fallecieron dos hombres dominicanos el pasado viernes en Manhattan, Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El conductor que chocó a dos personas el pasado viernes en Manhattan, Nueva York, identificado como Elvin Suárez, es dominicano y está siendo acusado de agresión y de conducir bajo los efectos del alcohol, según informó el Departamento de la Policía de Nueva York. Las víctimas murieron.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde en el sector de Morningside Heights. Tanto el conductor como las víctimas fueron identificados como dominicanos.

De acuerdo con las autoridades, Suárez conducía un Mercedes-Benz cuando impactó dos vehículos estacionados, invadió un carril para bicicletas, chocó una furgoneta manejada por un hombre de 51 años y terminó atropellando a varias personas que se encontraban sentadas en una acera.

Detalles del accidente

Las víctimas mortales fueron identificadas como Jason Negrón, de 46 años, y Michael Saint-Hilaire, de 35.

El New York Post, citando una fuente policial, informó que Suárez registró un nivel de alcohol en sangre de 0.1, por encima del límite legal permitido en Nueva York, que es de 0.08.

Según relató Jonathan Saint-Hilaire al periódico The Post, su sobrino Michael estaba enviando mensajes de texto a su madre mientras ella se dirigía al lugar en autobús.

"Estoy aquí esperándote", escribió la víctima, según contó su tío. "Estaba esperando a su madre. Ella habló con él a las 5:53 y el accidente ocurrió a las 6:00".

Jonathan Saint-Hilaire describió a su sobrino como un padre dedicado y una persona muy cercana a su familia.

"Era como mi hijo", expresó. "Solía cuidarlo durante semanas seguidas, y cuando creció, me llamaba hermano. Ya sabes, en los discursos fúnebres solo dicen cosas buenas, pero de Michael solo hay cosas buenas que decir".

Familiares indicaron que Saint-Hilaire trabajaba en un quirófano y era padre de varios niños pequeños.

Mientras, Jason Negrón acababa de terminar su turno como portero cuando ocurrió el accidente. En el edificio donde trabajaba colocaron flores y una nota que dice: "Jason, te echaremos mucho de menos. Te queremos".

Vecinos de la zona afirmaron que Elvin Suárez, residente de Morningside Heights, conocía desde hacía años a varias de las víctimas.