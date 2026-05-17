Liberan a esposa de militar estadounidense tras un mes detenida por ICE

El sargento José Serrano y su esposa Deisy Rivera Ortega. ( FUENTE EXTERNA )

Deisy Rivera Ortega, esposa de un sargento del Ejército de Estados Unidos, fue liberada tras pasar un mes bajo custodia migratoria, informaron autoridades federales, informó la agencia AP.

Rivera Ortega había sido arrestada el pasado 14 de abril durante una cita con servicios de inmigración relacionada con su solicitud de residencia permanente, según explicó previamente su esposo, el sargento José Serrano, quien se encuentra en servicio activo en Texas y ha participado en tres misiones en Afganistán.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Rivera Ortega fue liberada con monitoreo electrónico mediante GPS, visitas domiciliarias obligatorias y presentaciones periódicas ante oficinas del ICE.

"Rivera-Ortega ha sido liberada de la custodia del ICE con un dispositivo de rastreo GPS, visitas domiciliarias obligatorias y presentaciones en la oficina del ICE. Recibirá el debido proceso completo", indicó la agencia.

De acuerdo con AP, la senadora demócrata Tammy Duckworth, veterana de combate, dijo a The Associated Press que intervino personalmente ante el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, luego de conocer el caso a través de grupos defensores de familias militares.

Contexto de la detención

Rivera Ortega, originaria de El Salvador, ingresó a Estados Unidos de manera irregular en 2016 y tenía una orden final de deportación emitida en 2019, según el gobierno federal.

La mujer trabajaba en dos hoteles y contaba con permiso laboral vigente y credencial como cónyuge militar. Además, había solicitado el programa conocido como "parole-in-place", diseñado para proteger temporalmente a familiares directos de militares mientras regularizan su estatus migratorio.

En abril, el gobierno eliminó una política implementada en 2022 que consideraba el servicio militar de un familiar como un factor atenuante en procesos migratorios.

Defensores de familias militares han advertido que este tipo de detenciones afecta la estabilidad de soldados en servicio activo.

"Nuestros militares en activo, algunos de los cuales están desplegados en diferentes partes, no deberían tener que preocuparse por si su cónyuge, que a menudo es el principal cuidador de sus hijos, va a ser detenido", dijo Duckworth a AP.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, más de 100 familiares directos de veteranos militares han enfrentado procesos de deportación bajo las políticas migratorias de la administración Trump.