INDEX recibe a delegación de profesores de EE. UU. encabezada por Ramona Hernández

La viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Celinés Toribio y la doctora Ramona Hernández, directora del CUNY Dominican Studies Institute. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) recibió a una delegación académica de Estados Unidos encabezada por la doctora Ramona Hernández, directora del CUNY Dominican Studies Institute, durante un encuentro realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La actividad fue encabezada por la directora ejecutiva del INDEX y viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Celinés Toribio, y contó con la participación de representantes del Inter-University Program for Latino Research (IUPLR), red académica dedicada a estudios sobre comunidades latinas en Estados Unidos.

La delegación estuvo acompañada por el director ejecutivo del IUPLR, Francisco Ángeles Menacho, e integrada por profesores e investigadores de universidades como The City University of New York, Wayne State University, University of Texas at Arlington, University of Nebraska Omaha, University of Nevada Reno, University of Massachusetts Boston, Michigan State University, University of New Mexico, University of Texas at Austin y University of Texas at El Paso.

De acuerdo con una nota de prensa, Toribio destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre la diplomacia dominicana y el ámbito académico internacional para ampliar el conocimiento sobre la diáspora dominicana.

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Compromiso institucional para fortalecer la diáspora dominicana

Indicó además que estas iniciativas forman parte de una política exterior enfocada en las comunidades dominicanas en el exterior, bajo la gestión del presidente Luis Abinader y del canciller Roberto Álvarez.

Por su parte, Hernández agradeció el recibimiento de las autoridades dominicanas y valoró el trabajo que desarrolla el INDEX con las comunidades dominicanas en Estados Unidos.

"Expresó su interés en continuar fortaleciendo vínculos con instituciones nacionales en torno a temas de interés común relacionados con la diáspora", señala la nota oficial.

Toribio también reconoció la trayectoria académica de Hernández y su trabajo de investigación sobre la diáspora dominicana en Estados Unidos.

En la actividad participaron además el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié; el director de Gabinete del MIREX, Juan José Portorreal; el inspector general del Servicio Exterior, Briunny Garabito; el asesor del MIREX, Jatzel Román; y el director de Relaciones con Estados Unidos y Canadá, José Luis Domínguez Brito.

También asistieron representantes del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC) y funcionarios del Viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el Exterior.