Gobernadora de Nueva York pide reanudar negociaciones tras huelga ferroviaria en Long Island

Trabajadores del ferrocarril de Long Island, entre ellos el maquinista Karl Bischoff (en el centro), se manifiestan frente a la estación Penn Station el primer día de una huelga en Nueva York, el sábado 16 de mayo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió este domingo a los sindicatos del Long Island Rail Road (LIRR) regresar a la mesa de negociación para intentar poner fin a la huelga que mantiene paralizado el mayor sistema ferroviario de cercanías de Norteamérica.

"Esta es mi invitación oficial. No queríamos que se fueran. Se fueron. Pueden regresar cuando quieran. Les ofreceré refrigerios, lo que deseen. Simplemente vuelvan", expresó Hochul durante una conferencia de prensa.

Según informó AP, la huelga, la primera en el LIRR desde 1994, entró este domingo en su segundo día y afecta a cientos de miles de pasajeros que utilizan diariamente el sistema para desplazarse entre Nueva York y los suburbios de Long Island.

Hochul compareció junto al presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), Janno Lieber, e instó a alcanzar un acuerdo antes de la jornada laboral del lunes.

"Todos sabemos que el ferrocarril es vital para Long Island. Sin él, la vida tal como la conocemos simplemente no sería posible. En definitiva, nadie gana en una huelga. Todos salen perjudicados", afirmó.

Los sindicatos, entre ellos la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales y el Sindicato de Comunicaciones del Transporte, sostienen que los trabajadores llevan años sin aumentos salariales suficientes frente al alto costo de vida en la región, afirmó AP.

"Los trabajadores sindicalizados no están pidiendo un trato especial, simplemente están luchando para hacer frente al vertiginoso coste de la vida en la región de Nueva York después de años sin un aumento salarial", indicaron ambas organizaciones en un comunicado.

El servicio ferroviario fue suspendido poco después de la medianoche del viernes luego de que cinco sindicatos, que representan aproximadamente a la mitad de la plantilla del LIRR, iniciaran el paro.

Las negociaciones entre los gremios y la MTA se mantienen estancadas por desacuerdos relacionados con salarios y primas del seguro médico. Según la MTA, las exigencias iniciales de los sindicatos podrían provocar aumentos en las tarifas del sistema.

Impacto y consecuencias de la huelga en Nueva York

Kevin Sexton, vicepresidente nacional de la Hermandad de Ingenieros y Maquinistas de Locomotoras, afirmó que actualmente no hay nuevas conversaciones programadas.

"Estamos muy distanciados en este momento", dijo Sexton. "Lamentamos profundamente estar en esta situación".

El cierre del sistema también podría afectar eventos deportivos en la ciudad, incluidos partidos de los New York Yankees, New York Mets y los playoffs de los New York Knicks en el Madison Square Garden.

La gobernadora responsabilizó además a la administración de Donald Trump por el fracaso de la mediación federal, aunque el mandatario negó cualquier responsabilidad.

"No, Kathy, es tu culpa, y ahora, al analizar los hechos, no debiste haber permitido que esto sucediera", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La MTA anunció un servicio limitado de autobuses para conectar con estaciones del metro de Nueva York y Hochul pidió a empresas y agencias permitir el trabajo remoto mientras continúe la huelga.

"Es imposible reemplazar por completo el servicio del LIRR. Por lo tanto, a partir del lunes, les pido a los usuarios habituales que puedan trabajar desde casa que lo hagan", expresó.