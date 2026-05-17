Muere madre dominicana rescatada por su hijo del incendio en Inwood, Nueva York

Lance García, joven dominicano que perdió la vida en un incendio en Inwood, junto a su hermana y madre. ( FUENTE EXTERNA )

La madre del joven dominicano Lance García, quien murió tras ayudar a su familia y a otros vecinos a escapar del incendio en Inwood, falleció este domingo a causa de las heridas sufridas en el siniestro.

Annie De La Cruz se convirtió en la cuarta víctima mortal del incendio ocurrido el pasado 4 de mayo en Dyckman Street, cerca de Broadway, provocado por la colilla de un cigarrillo encendido, informó Karla García, hija y hermana de los fallecidos, al Daily News.

Lance García murió el mismo día del incendio luego de ayudar a su hermana, su madre y su abuelo a salir de su apartamento, ubicado en el cuarto piso, hacia una escalera de emergencia en caso de incendio situada dos niveles más abajo. Después regresó al edificio para ayudar a otros vecinos a escapar.

"Mi abuelo sigue sedado, pero ha evolucionado un poco mejor que mi mamá", dijo Karla García el sábado, antes del fallecimiento de su madre.

Según explicó, su madre estaba intubada y conectada a dos tanques de oxígeno debido al daño en sus pulmones. "Voy al hospital todos los días y solo estamos monitoreando su evolución".

"Creo que debe enfrentar las consecuencias de sus actos porque su negligencia nos costó muchas vidas y también me arrebató mi sustento. A pesar de que el juez lo dejó en libertad, espero que en el futuro enfrente las consecuencias de sus acciones", afirmó la joven dominicana al referirse a Víctor Arias, quien fue arrestado por el fuego. Se le imputa haber tirado la colilla de un cigarrillo, el cual provocó el incendio.

Heroísmo de García

De acuerdo con el medio estadounidense, Karla García relató que detectives destacaron el heroísmo de su hermano basándose en un video que muestra cómo dejó a su abuelo y a su madre en un descanso del segundo piso y luego volvió a subir las escaleras iluminando su camino con la linterna de su teléfono, mientras iba puerta por puerta tocando para verificar si aún quedaban personas dentro.

La dominicana relató que su hermano llegó casi hasta el techo del edificio antes de desmayarse.

"No me sorprende en absoluto. Eso era muy propio de él. En mi familia, dadas nuestras circunstancias especiales viviendo con dos personas mayores, él tenía que sacrificarse mucho en muchos aspectos de nuestra vida, así que eso encaja totalmente con su carácter", expresó.

García contó que logró bajar por la escalera de incendios fuera del apartamento, pero que su abuelo no habría podido hacer lo mismo.

"Mi abuelo tiene movilidad muy limitada, camina muy despacio. Lance se quedó con ellos y los dejó en el lugar perfecto para sobrevivir, el segundo piso", expresó.

"Por un lado, me sentía orgullosa de mi hermano porque sé el tipo de persona que era. Eso era muy propio de él. Pero al mismo tiempo sentía un peso muy grande al saber que pudo salvar a nuestros otros dos familiares, pero no pudo salvarse a sí mismo".

La joven dijo que los bomberos llegaron rápidamente y recordó cómo vio a los rescatistas sacar primero a su abuelo, acostarlo sobre el pavimento y administrarle oxígeno.

"Luego esperé bastante tiempo para que sacaran a mi madre del edificio", relató. "Cuando finalmente salió, ya estaba inconsciente. Hablé con los bomberos y me dijeron que estaba herida".

También contó que seguía preguntando por su hermano, con la esperanza de que hubiera sido rescatado y trasladado a un hospital diferente al del resto de la familia.

"Muchos de mis familiares fueron de hospital en hospital buscando a mi hermano", dijo.

Arrestado de presunto culpable

Por el caso fue arrestado Víctor Arias, dominicano de 29 años, acusado de tres cargos de homicidio por negligencia criminal. Las autoridades sostienen que el incendio comenzó luego de que Arias arrojara un cigarrillo encendido sobre una pila de cajas de cartón en la entrada del edificio.

Documentos judiciales indican que cámaras de seguridad captaron al acusado lanzando el cigarrillo a las 12:27 de la madrugada. Según la fiscalía, cinco minutos después comenzó a salir humo y diez minutos más tarde el vestíbulo estaba completamente en llamas.

El FDNY informó que el fuego se propagó rápidamente por el pasillo del primer piso y la única escalera del edificio. Una fuente policial indicó, además, que Arias abandonó el inmueble sin alertar a los residentes.

En el incendio también murieron Yolaine Díaz, exeditora de moda de People en Español, y su madre, Ana Mirtha Lantigua, de 73 años, quienes colapsaron mientras intentaban escapar por una escalera llena de humo.