Miles asisten a acto de oración cristiana en Washington por 250 aniversario de la independencia

Una mujer participa en el el evento, denominado "Rededicate 250" en Washington. ( FUENTE EXTERNA )

Miles de personas se reunieron este domingo en el National Mall para participar en una jornada de oración organizada bajo el lema de "rededicar" a Estados Unidos como "una nación bajo Dios".

De acuerdo con la agencia AP, el evento, denominado "Rededicate 250", se realizó frente al Monumento a Washington y contó con música religiosa, mensajes cristianos y referencias a los padres fundadores de la nación. El escenario incluyó vitrales y una gran cruz blanca como parte de la ambientación.

Según los organizadores, el presidente Donald Trump tenía previsto enviar un mensaje grabado a los asistentes. También figuraban en el programa el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

La actividad forma parte de las celebraciones por los 250 años de la independencia estadounidense y fue organizada por Freedom 250, una alianza respaldada por la Casa Blanca.

Críticas al evento

Entre los participantes estuvieron líderes evangélicos cercanos a Trump, como Paula White-Cain, de la Oficina de Fe de la Casa Blanca, y el evangelista Franklin Graham.

Sin embargo, grupos religiosos y organizaciones progresistas criticaron el enfoque del evento al considerar que favorece una visión limitada del cristianismo en la vida pública estadounidense.

"Nos preocupa profundamente que lo que realmente se está reafirmando es la adhesión de una nación a una parte muy estrecha e ideológica de la fe cristiana, lo cual traiciona el compromiso fundamental de nuestra nación con la libertad religiosa", afirmó el reverendo Adam Russell Taylor, presidente de la organización cristiana progresista Sojourners.

Diversidad religiosa en Estados Unidos

El rabino Jonah Dov Pesner, director del Centro de Acción Religiosa del Judaísmo Reformista, también destacó la diversidad religiosa presente desde la fundación de Estados Unidos.

"Quiero poner de relieve la historia de Estados Unidos como una nación que acoge, celebra y protege a personas de todas las religiones y a quienes no profesan ninguna", expresó.

Durante la actividad también participaron líderes católicos y representantes de organizaciones religiosas vinculadas a la administración Trump. El único líder no cristiano incluido en el programa fue el rabino ortodoxo Meir Soloveichik.

Mientras se desarrollaba el acto, organizaciones como Freedom From Religion Foundation y Faithful America realizaron actividades paralelas en defensa de la separación entre Iglesia y Estado.

La Interfaith Alliance proyectó mensajes de protesta sobre una pared exterior de la Galería Nacional de Arte con frases como "Democracia, no teocracia" y "La separación entre la Iglesia y el Estado es beneficiosa para ambos".