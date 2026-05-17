Walmart y Amazon aceleran competencia por entregas en zonas rurales de EE. UU.

Walmart y Amazon intensifican su competencia por dominar las entregas rápidas en las zonas rurales de Estados Unidos, un mercado que durante años fue considerado poco rentable por las grandes cadenas minoristas, informó la agencia AP.

La expansión ocurre en momentos en que más personas se mudan a pequeñas comunidades y áreas alejadas de los grandes centros urbanos gracias al trabajo remoto, aumentando la demanda de entregas rápidas de compras por internet.

Según un informe de Morgan Stanley citado por AP, cerca del 90% de los estadounidenses vive a menos de 16 kilómetros de una tienda Walmart y alrededor del 45% de sus supermercados de servicio completo están ubicados en localidades con menos de 20,000 habitantes.

Analistas estiman que el mercado rural podría representar hasta un billón de dólares en ventas minoristas anuales.

Amazon anunció el año pasado una inversión de 4,000 millones de dólares para ampliar las entregas el mismo día o al día siguiente en unas 4,000 ciudades, pueblos y comunidades rurales, según AP.

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, afirmó que la compañía está utilizando inteligencia artificial para anticipar la demanda y abrir centros de distribución más pequeños en zonas rurales.

"Mientras que otras empresas se han alejado de estos clientes, nosotros hemos acudido a ellos", escribió Jassy en una carta dirigida a accionistas.

Competencia en el mercado rural

La competencia se desarrolla mientras compañías como FedEx, UPS y el Servicio Postal estadounidense reducen o ralentizan algunas entregas rurales para disminuir costos.

Durante años, las largas distancias entre viviendas y el difícil acceso a ciertas comunidades hicieron menos atractivas las entregas en zonas rurales. Sin embargo, estudios de la firma McKinsey muestran que los ingresos familiares en esos condados crecieron un 43% entre 2010 y 2022.

Además de Walmart y Amazon, otras cadenas también han comenzado a expandir servicios rápidos fuera de las grandes ciudades.

Dollar General amplió este año su sistema de entrega el mismo día a más de 17,000 tiendas, mientras que Tractor Supply anunció la expansión de su red logística para atender pedidos de artículos voluminosos.

Walmart ha optado por reforzar sus tiendas físicas con sistemas robóticos para preparar pedidos en línea y ampliar sus radios de entrega.

Innovaciones en logística

Amazon, por su parte, desarrolla pequeñas estaciones de distribución cercanas a comunidades rurales para reducir el tiempo de entrega de hasta cinco días a menos de dos.

La empresa también incrementa el uso de drones y tecnologías automatizadas para agilizar los envíos.

Dalton Klinger, residente de St. George, afirmó que los tiempos de entrega de Amazon en su comunidad se redujeron considerablemente en los últimos años.

"La gente quiere entregas más rápidas", dijo. "Se trata de obtener la gratificación instantánea".

*Con información de AP.*