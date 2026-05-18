Adriano Espaillat reafirma respaldo a educación temprana y destaca impacto en familias trabajadoras

El congresista dominicano Adriano Espaillat reafirmó su respaldo al programa federal Head Start al conmemorarse su 61 aniversario, destacando su impacto tanto en la educación temprana como en la economía de las familias trabajadoras. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista dominicano Adriano Espaillat reafirmó su respaldo al programa federal Head Start al conmemorarse su 61 aniversario, destacando su impacto tanto en la educación temprana como en la economía de las familias trabajadoras.

La información fue dada a conocer mediante una nota de prensa difundida este lunes, en la que el legislador sostuvo que la evidencia demuestra los beneficios académicos del programa para miles de niños en Estados Unidos.

"La data es clara: los estudiantes que participan en Head Start tienen un desempeño académico mucho mejor", expresó Espaillat, quien agregó que "muchos de ellos pasan de Head Start a Harvard" como ejemplo del potencial de movilidad social que ofrece la iniciativa.

Impacto económico del programa

El congresista también resaltó el impacto económico que tiene el acceso a programas de educación temprana para las familias trabajadoras, especialmente para las madres.

"Un programa de Head Start también le da a una madre la posibilidad de ir a trabajar y tiene un impacto en la economía, y ella paga impuestos", señaló.

Espaillat reiteró además su compromiso con la continuidad del programa frente a posibles recortes presupuestarios impulsados por sectores republicanos.

"Mientras los republicanos buscan recortar su financiamiento cada año, yo sigo comprometido con asegurar que los niños del distrito 13 de Nueva York tengan acceso a un programa educativo tan vital", afirmó.

Historia del programa Head Start

Head Start fue creado en 1965 como parte de la llamada "Guerra contra la Pobreza" y actualmente continúa siendo uno de los principales programas federales de educación temprana en Estados Unidos, ofreciendo apoyo educativo, nutricional y familiar a cientos de miles de niños y sus familias.

Según la información compartida, el historial legislativo de Espaillat incluye la aprobación de fondos federales destinados a programas de cuidado infantil y educación temprana. Entre ellos figura un aumento de mil millones de dólares aprobado en 2024 para fortalecer los servicios de cuidado infantil y Head Start en beneficio de familias trabajadoras.