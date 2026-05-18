Cierre de Spirit Airlines complica opciones de vuelos baratos para viajeros de verano

Los viajeros que dependían de Spirit Airlines para conseguir boletos económicos podrían enfrentar mayores dificultades este verano. ( FUENTE EXTERNA )

Los viajeros que dependían de Spirit Airlines para conseguir boletos económicos podrían enfrentar mayores dificultades este verano, luego de que la aerolínea de bajo costo cesara operaciones el pasado 2 de mayo en medio de un proceso de bancarrota.

Durante una audiencia judicial, el abogado de la compañía, Marshall Huebner, pidió disculpas a los pasajeros que utilizaban la aerolínea como alternativa accesible para viajar dentro de Estados Unidos.

"Pedimos disculpas especialmente a aquellos estadounidenses que ahora podrían quedar completamente excluidos por los precios", expresó el representante legal, al destacar que muchos clientes de Spirit no habrían podido costear vuelos con otras compañías.

El cierre de la aerolínea ocurre justo antes del inicio de la temporada alta de verano en Estados Unidos, marcada tradicionalmente por el feriado del Memorial Day, y se suma al aumento generalizado de tarifas aéreas provocado por el incremento en los costos del combustible.

Aumento de tarifas aéreas

Según expertos del sector, la guerra en Irán y las restricciones en los envíos de petróleo desde Medio Oriente han elevado significativamente el precio del combustible para aviones, presionando aún más a las aerolíneas de bajo costo.

Mientras tanto, las grandes compañías aéreas han logrado mantenerse competitivas gracias a ingresos adicionales provenientes de cabinas premium, programas de recompensas, viajes corporativos y cargos extra, lo que les permite ofrecer algunos asientos económicos sin depender exclusivamente de tarifas bajas.

Futuro de las aerolíneas de bajo costo

Analistas consideran que este panorama ha dificultado la supervivencia de las aerolíneas "ultra low cost", cuyo principal atractivo era ofrecer los precios más bajos del mercado.

El sector también atraviesa un proceso de consolidación. Recientemente, Allegiant Air finalizó la adquisición de Sun Country Airlines, mientras que Alaska Airlines completó en 2024 la compra de Hawaiian Airlines.

Expertos señalan que compañías como Frontier Airlines podrían beneficiarse de la salida de Spirit, especialmente en mercados donde ambas competían directamente, como Las Vegas, Detroit, Orlando y Fort Lauderdale.

No obstante, especialistas advierten que las presiones económicas que afectaron a Spirit continúan presentes en toda la industria aérea de bajo costo, donde cada vez quedan menos operadores capaces de sostenerse frente al aumento de costos y la fuerte competencia.