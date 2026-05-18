JCE comenzará renovación de la nueva cédula para dominicanos en el exterior el 20 de mayo

Muestra de la nueva cédula de identidad y electoral. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Junta Central Electoral informó este lunes que el proceso de renovación de la nueva cédula de identidad y electoral para los dominicanos residentes en el exterior iniciará el próximo 20 de mayo.

La institución explicó que los ciudadanos no tendrán que esperar el mes de su cumpleaños para realizar el trámite, como ocurre en otros procesos de renovación. Para obtener el documento, será obligatorio agendar una cita previa a través del portal oficial habilitado por la entidad.

Según la JCE, la renovación será completamente gratuita y forma parte del proceso de modernización e implementación del nuevo documento de identidad.

Además, los dominicanos que renueven su cédula en el exterior también podrán empadronarse para ejercer su derecho al voto en las elecciones de 2028.

La entidad exhortó a la diáspora dominicana a realizar el proceso con anticipación y mantenerse informada mediante sus canales oficiales sobre los requisitos y centros disponibles en cada país.

Recomendaciones para la fotografía

La entidad también publicó una serie de instrucciones que deberán cumplir los solicitantes al momento de asistir a su cita, con el objetivo de garantizar una fotografía adecuada para el nuevo documento.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Mantener el rostro visible y con postura recta.

Llevar el cabello recogido o detrás de las orejas para mantener el rostro descubierto.

Evitar accesorios como lentes, gorras, sombreros, pañuelos o prendas que cubran parcialmente la cara.

No utilizar filtros ni elementos que dificulten la identificación facial.

La JCE explicó que estas medidas buscan asegurar una correcta validación de identidad y mejorar los estándares de seguridad del nuevo documento.