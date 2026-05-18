EE. UU. realizará controles de detección del ébola en aeropuertos

Pasajeros caminan en un aeropuerto de Estados Unidos. ( EFE )

Estados Unidos anunció este lunes que reforzará las precauciones para prevenir la propagación del ébola mediante la realización de controles sanitarios en los aeropuertos a pasajeros de las zonas afectadas y la suspensión temporal de visados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos anunciaron medidas luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia sanitaria internacional.

Satish Pillai, responsable de la gestión de incidentes relacionados con el ébola de los CDC, dijo a periodistas que un estadounidense que se encuentra por motivos de trabajo en República Democrática del Congo contrajo el virus.

"En este momento, los CDC consideran que el riesgo inmediato para el público general de Estados Unidos es bajo", señaló la agencia de salud pública en un comunicado.

Medidas de control y restricciones de entrada

Además de los controles de detección en aeropuertos, Estados Unidos implementará restricciones de entrada a los titulares de pasaportes no estadounidenses que viajaron a Uganda, la RDC o Sudán del Sur durante los últimos 21 días.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes que el brote "por ahora se ha limitado a África", aunque se mostró preocupado por la situación.

Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, se retiró oficialmente este año de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En los últimos días, los funcionarios estadounidenses han evitado responder preguntas sobre cómo los recortes del gobierno a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), clave en la respuesta a brotes anteriores de ébola, han afectado a los esfuerzos actuales para vigilar y gestionar la propagación del virus.

Los funcionarios de los CDC han subrayado que están colaborando con socios internacionales y autoridades sanitarias en los países afectados.

Ayuda y críticas a la respuesta

Y el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en un comunicado el lunes que había movilizado 13 millones de dólares en ayuda para "esfuerzos de respuesta inmediata".

Pero Matthew Kavanagh, director del Centro de Política y Política Sanitaria Global de la Universidad de Georgetown, afirmó que la respuesta estadounidense hasta ahora había sido "decepcionante".

"El gobierno afirmó que podía negociar acuerdos bilaterales y reemplazar la capacidad de la OMS con esfuerzos internos. Este brote demuestra claramente que esa es una estrategia fallida", declaró a la AFP.

No hay vacuna ni tratamiento específico para la cepa responsable del actual brote.

Hay 91 muertes relacionadas con este brote, según cifras publicadas por el Ministerio de Salud congolés el domingo.

Se han reportado 350 casos sospechosos. La mayoría de afectados tienen entre 20 y 39 años y más del 60 % son mujeres.