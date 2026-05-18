Dominicano acusado de choque mortal en Nueva York lanzó a víctimas por el aire, según fiscales

Agentes de la Policía analizaban la escena donde se impactó el conductor ebrio en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Las víctimas del accidente provocado presuntamente por el dominicano Elvin Suárez en el Upper West Side de Manhattan, Nueva York, salieron "disparadas varios metros" por la fuerza del impacto, según afirmaron fiscales de esa ciudad.

De acuerdo con el Daily News, el accidente ocurrió el pasado viernes en la intersección de la calle 109 Oeste y la avenida Amsterdam y dejó dos dominicanos muertos y tres heridos.

Las autoridades afirmaron que, Suárez, de 61 años, conducía en estado de embriaguez cuando perdió el control de su Mercedes-Benz, chocó contra varios vehículos y terminó atropellando a un grupo de personas que se encontraban en una mediana peatonal.

Imágenes de vigilancia obtenidas por la Policía muestran el momento en que las víctimas son expulsadas fuera del encuadre de la cámara tras el impacto, indicó el Daily News.

Los fallecidos fueron identificados como Jason Negrón, de 46 años, y Michael Saint-Hilaire, de 35 años. Otras tres personas resultaron heridas, incluido un hombre que estaba dentro de una furgoneta estacionada. Todos los involucrados son dominicanos.

Reacciones y testimonios de la comunidad

Según el fiscal adjunto de Manhattan, Zachary Kaplan, Negrón quedó atrapado debajo del vehículo junto a un parquímetro y fue hallado a varios metros del lugar donde fue atropellado.

"Había como 40 personas. Mucha gente en el lugar intentaba apartar el vehículo, pero el coche no se movía ni un milímetro", declaró el vecino Louis López al Daily News. "Intentamos quitar los frenos o mecanismos de seguridad que pudiera tener el coche, pero no había manera de que se moviera".

"En ese momento tenía el corazón destrozado. Me sentía desesperanzada e inútil. Sobre todo, cuando conoces a alguien", añadió López.

Según vecinos citados por el medio estadounidense, Suárez conocía desde hacía años a varias de las víctimas.

"Todas estas personas son con las que crecimos... Se conocían entre sí", dijo López. "Fue una falta de consideración. Les arrebató la vida a dos personas inocentes, personas que no se lo merecían".

Las autoridades informaron que Suárez dio positivo a la prueba de alcohol con un nivel de 0.1 %, por encima del límite legal permitido en Nueva York que es 0.08 %.

El dominicano enfrenta cargos de homicidio vehicular, homicidio involuntario vehicular y conducir bajo los efectos del alcohol.