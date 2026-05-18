Trabajadores domésticos que viajan con sus empleadores cuentan con protección legal en EE. UU.

Fachada de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

Los trabajadores domésticos que viajan temporalmente a Estados Unidos junto a sus empleadores, cuentan con protecciones legales mientras permanezcan en territorio estadounidense, informó este lunes, la embajada de Estados Unidos en su columna "Pregúntale al Cónsul".

La publicación explica que, para calificar a este tipo de visa, el empleado debe haber trabajado con el empleador por al menos un año antes de presentar la solicitud.

Asimismo, durante la entrevista consular, el solicitante debe presentar un contrato firmado que incluya el salario mínimo correspondiente en Estados Unidos, además de boletos aéreos, alojamiento y comidas cubiertos por el empleador.

Condiciones laborales y derechos en Estados Unidos

La columna también recomienda llevar evidencia de experiencia laboral, como contratos, cartas de trabajo o registros de pago.

De acuerdo con la información publicada, el trabajador doméstico únicamente puede laborar para el empleador patrocinador y deberá regresar a su país una vez finalice el viaje.

La publicación detalla además que los empleados domésticos pueden viajar temporalmente a Estados Unidos acompañando a un empleador que sea ciudadano estadounidense o posea una visa vigente.

Entre los trabajos incluidos figuran niñeras, amas de llaves, cocineros, choferes y otras labores similares dentro del hogar.