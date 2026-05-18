Fallece Mark Fuhrman, exdetective condenado por mentir en el juicio de O.J. Simpson

Mark Fuhrman, exdetective de la Policía de Los Ángeles que fue condenado por mentir durante el juicio por asesinato de O.J. Simpson, falleció a los 74 años en Idaho, informó la oficina forense del condado de Kootenai.

Fuhrman murió el pasado 12 de mayo, según confirmó Lynn Acebedo, subdirectora forense del condado. Las autoridades no divulgaron la causa de la muerte.

El exagente fue uno de los primeros detectives asignados a investigar los asesinatos de Nicole Brown Simpson, exesposa de O.J. Simpson, y Ronald Goldman, ocurridos en Los Ángeles en 1994.

Según informó la agencia AP, durante la investigación, Fuhrman afirmó haber encontrado un guante ensangrentado en la residencia de Simpson, una de las evidencias más conocidas del caso. Sin embargo, su credibilidad quedó cuestionada durante el juicio luego de que la defensa alegara prejuicios raciales.

En el contrainterrogatorio, Fuhrman negó haber utilizado insultos racistas contra personas negras en la década previa al juicio. No obstante, grabaciones realizadas por un aspirante a guionista demostraron que sí había empleado ese lenguaje en repetidas ocasiones.

Tras la absolución de Simpson en 1995, Fuhrman se retiró del Departamento de Policía de Los Ángeles y se mudó a Idaho junto a su esposa y sus hijos. Allí estableció una granja y posteriormente trabajó como comentarista de radio y televisión.

Cronología del caso y consecuencias legales

En 1996 fue acusado de perjurio por mentir bajo juramento durante el proceso judicial. Más adelante escribió el libro "Asesinato en Brentwood", centrado en el caso.

O.J. Simpson fue absuelto en el juicio penal en 1995, pero en 1997 un jurado civil lo declaró responsable de las muertes de Brown y Goldman y le ordenó pagar 33.5 millones de dólares a las familias de las víctimas. Simpson falleció en 2024 a los 76 años debido a un cáncer de próstata.