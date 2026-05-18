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Más de 2,000 jóvenes dominicanos participarán en programa Work and Travel 2026 en EE. UU.

Los participantes del programa se integrarán a diversos entornos laborales en EE. UU., incluyendo hoteles y restaurantes, durante varios meses

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    Más de 2,000 jóvenes dominicanos participarán en programa Work and Travel 2026 en EE. UU.
    Algunos de los jóvenes que participarán en el programa Work and Travel este 2026. (FUENTE EXTERNA)

    Más de 2,000 estudiantes dominicanos viajarán a Estados Unidos este año como parte del programa Work and Travel, una iniciativa que les permitirá adquirir experiencia laboral, fortalecer el dominio del idioma inglés y participar en un intercambio cultural durante varios meses.

    Los jóvenes se integrarán temporalmente a distintos entornos de trabajo, entre ellos hoteles, restaurantes, tiendas por departamentos, parques de diversiones y otras áreas del sector servicios, mientras desarrollan habilidades personales y profesionales.

    La información fue dada a conocer mediante una nota de prensa, en la que se destacó que el programa contempla una estadía aproximada de cuatro meses y ofrece a los participantes la oportunidad de convivir con personas de distintas nacionalidades y culturas.

    De acuerdo con los organizadores, la experiencia busca brindar herramientas que contribuyan al crecimiento académico y profesional de los estudiantes en un entorno cada vez más globalizado.

    Modesto Reyes, presidente de OFIT, quien dio la bienvenida a los jóvenes participantes, resaltando el impacto positivo que el programa ha generado durante 24 años en la formación y desarrollo de más de 40,000 estudiantes dominicanos. 

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    Señaló que, además de perfeccionar el idioma inglés y obtener experiencia en diferentes áreas de trabajo, los participantes desarrollan disciplina, independencia y una visión más amplia del mundo.

    Preparación para el futuro laboral

    • Asimismo, indicó que este tipo de iniciativas contribuyen a preparar a los jóvenes dominicanos para enfrentar los retos de un entorno laboral cada vez más competitivo y dinámico. 
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