Más de 2,000 jóvenes dominicanos participarán en programa Work and Travel 2026 en EE. UU.

Algunos de los jóvenes que participarán en el programa Work and Travel este 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 2,000 estudiantes dominicanos viajarán a Estados Unidos este año como parte del programa Work and Travel, una iniciativa que les permitirá adquirir experiencia laboral, fortalecer el dominio del idioma inglés y participar en un intercambio cultural durante varios meses.

Los jóvenes se integrarán temporalmente a distintos entornos de trabajo, entre ellos hoteles, restaurantes, tiendas por departamentos, parques de diversiones y otras áreas del sector servicios, mientras desarrollan habilidades personales y profesionales.

La información fue dada a conocer mediante una nota de prensa, en la que se destacó que el programa contempla una estadía aproximada de cuatro meses y ofrece a los participantes la oportunidad de convivir con personas de distintas nacionalidades y culturas.

De acuerdo con los organizadores, la experiencia busca brindar herramientas que contribuyan al crecimiento académico y profesional de los estudiantes en un entorno cada vez más globalizado.

Modesto Reyes, presidente de OFIT, quien dio la bienvenida a los jóvenes participantes, resaltando el impacto positivo que el programa ha generado durante 24 años en la formación y desarrollo de más de 40,000 estudiantes dominicanos.

Señaló que, además de perfeccionar el idioma inglés y obtener experiencia en diferentes áreas de trabajo, los participantes desarrollan disciplina, independencia y una visión más amplia del mundo.

Preparación para el futuro laboral

Asimismo, indicó que este tipo de iniciativas contribuyen a preparar a los jóvenes dominicanos para enfrentar los retos de un entorno laboral cada vez más competitivo y dinámico.