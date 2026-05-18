Hombre fue exonerado tras 21 años preso y recibirá 5.25 millones de dólares tras un acuerdo

Jeff Titus habla en una conferencia de prensa tras enterarse de que no enfrentará un segundo juicio luego de que su condena por doble homicidio fuera anulada, el jueves 1 de junio de 2023 en Kalamazoo, Michigan. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre que pasó casi 21 años en prisión por el asesinato de dos cazadores en Michigan aceptó un acuerdo extrajudicial de 5.25 millones de dólares, luego de denunciar que la policía ocultó pruebas que podrían haber favorecido su defensa durante el juicio.

De acuerdo con la agencia AP, Jeff Titus recuperó su libertad en 2023, cuando sus condenas por asesinato fueron anuladas a solicitud de la fiscalía. Investigaciones posteriores apuntaron a que un asesino en serie de Ohio podría haber cometido los crímenes ocurridos en 1990.

La Clínica de la Inocencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, junto a dos investigadores independientes, logró que las autoridades revisaran el caso y reconocieran la posible implicación de Thomas Dillon, un asesino serial fallecido en prisión en 2011.

Titus siempre sostuvo que era inocente.

"Ha sido un camino largo para Jeff", dijo el abogado Wolf Mueller. "Tiene 74 años. Perdió dos décadas de su vida. El dinero no compensa la pérdida de esas décadas, pero le permite dejar atrás esta etapa de su vida".

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Contexto del crimen

Doug Estes y Jim Bennett fueron asesinados a tiros cerca de la propiedad de Titus, en el condado de Kalamazoo, en 1990. Aunque inicialmente fue descartado como sospechoso, 12 años después fue acusado y condenado.

La revisión del caso tomó fuerza cuando investigadores descubrieron un expediente de 30 páginas de la investigación original que mencionaba a Dillon como sospechoso alternativo.

Dillon fue arrestado en 1993 y posteriormente admitió haber asesinado a cinco personas en Ohio que practicaban actividades al aire libre como caza y pesca.

Implicaciones del acuerdo

La demanda resuelta este lunes no se centró en Dillon, sino en la acusación de que las autoridades no entregaron información que habría permitido cuestionar el testimonio de un testigo clave durante el juicio contra Titus.